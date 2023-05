Yoga Radio Bruno Estate: al via l’evento benefico per l’Emilia Romagna/ Le date e il cast con Sangiovanni e..

Yoga Radio Bruno Estate: parte il concerto evento per l’Emilia Romagna

Ha il via la stagione dei concerti di preludio all’estate 2023, con l’ufficializzazione del cast di ospiti e la prima data di “Yoga Radio Bruno Estate”. L’evento musicale volto a promuovere le attività benefiche, organizzato in partnership con Yoga, per la regione dell’Italia colpita dall’emergenza maltempo, l’Emilia Romagna.

Il primo appuntamento di Yoga Radio Bruno Estate 2023 é previsto per il 15 giugno a Ferrara, a piazza Castello. L’evento è, inoltre, aperto indistintamente ai fruitori di musica, in quanto come ogni anno é gratuito, e può dirsi una grande occasione musicale in cui sono attesi ad avvicendarsi sul palco diversi tra i grandi nomi del panorama della musica made in Italy. Il concerto di Ferrara, Yoga Radio Bruno Estate 2023, viene trasmesso on air su Radio Bruno, ma anche in streaming online sul sito ufficiale dell’emittente radiofonica, come anche sul canale 37 del digitale terrestre e sull’app della stessa Radio Bruno.

La set-list dei primi ospiti

E non é tutto, perché da martedì 30 maggio, parte, on air su Radio Bruno, la campagna pubblicitaria, che chiaramente vuole promuovere il festival benefico in favore all’Emilia Romagna. La replica, la cui messa, in onda é televisiva dell’evento, verrà infine mandata in onda sulla rete Mediaset.

Ma quali sono i nomi degli ospiti musicali attesi allo show Yoga Radio Bruno Estate? Alla prima tappa dell’evento musicale vi sono Achille Lauro (& Rose Villain), Mr. Rain, Tananai e Sangiovanni, e al contempo, inoltre, i Tiromancino, Enula, Francesco Renga, Nek, B3N & Finley, Aiello, Gaia, Alfa, Matteo Romano e Luigi Strangis. Il festival non finisce qui: toccherà poi anche altre tre location emiliano-romagnole.

Insomma, l’evento targato Yoga Radio Bruno si preannuncia ricco di grandi ospiti musicali, trasversali, che abbracciano diverse generazioni di fruitori di musica. Particolarmente attese, tra le ospitate spoilerate, online, possono dirsi quelle previste per l’ex Amici 20 Sangiovanni e l’ex Amici 21 Luigi Strangis.











