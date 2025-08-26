Yoga Radio Estate torna in onda oggi, su Italia 1, con una nuova puntata: tutte le anticipazioni dello show condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti.

L’estate non è ancora finita e sulle reti Mediaset la musica continua ad essere la grande protagonista. In attesa della compilation di Battiti Live 2025 che andrà in onda lunedì prossimo su canale 5, oggi, martedì 26 agosto 2025, su Italia 1, tornano in onda Rebecca Staffelli e Stefano Corti che regaleranno una serata spensierata e leggera ai telespettatori grazie ad una nuova puntata di Yoga Radio Estate. Lo show, ideato e prodotto da Radio Bruno, è stato registrato lo scorso luglio a Modena, nella splendida Piazza Roma.

Sul palco, oltre all’energia e all’allegria di Rebecca Staffelli e Stefano Cortim non mancherà la storica voce di Bruno Enzo Ferrari, leggendario speaker di Radio Bruno. I grandi protagonisti della serata, come accaduto nelle precedenti puntate, saranno principalmente gli artisti che si alterneranno sul palco.

Yoga Radio Estate: i protagonisti del 26 agosto 2025

Sono tantissimi gli artisti che, protagonisti dell’attuale scena musicale, questa sera, saliranno sul palco dello Yoga Radio Estate per far cantare e ballare non solo il pubblico presente a Modena ma anche i telespettatori di Italia 1. Tra i nomi più attesi spicca quello di Anna Tatangelo che si esibirà sfoggiando anche il suo dolce pancino. Spazio, poi, ad una delle voci italiane più belle ovvero quella di Noemi.

Grande ritmo e grande energia, inoltre, con Rocco Hunt ma anche con Serena Brancale, Fred De Palma, Paola Iezzi e Baby K. Sarà, dunque, una serata davvero imperdibile quella che Italia 1 regalerà oggi al proprio pubblico.

Come seguire in diretta streaming Yoga Radio Estate

Una serata tipicamente estiva quella di Italia 1 che trasmette un nuovo appuntamento con Yoga Radio Estate che potrà essere seguito in diretta televisiva a partire dalle 21.30. Chi, tuttavia, preferisce seguire lo show in diretta streaming può collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione. grazie alla quale è possibile rivedere anche le precedenti puntate o le singole esibizioni degli artisti.