Yoga Radio Estate torna in onda oggi con una nuova serata condotta da Rebecca Staffelli e Stefano Corti: tutte le anticipazioni.

Il ritmo, la musica e il divertimento di Radio Yoga Estate tornano in onda oggi, martedì 2 settembre 2025, su Italia 1 con Rebecca Staffelli e Stefano Corti sul palco, pronti non solo a presentare i vari artisti che si esibiranno ma anche a regalare simpatici siparietti presenti in piazza e ai telespettatori. Anche la puntata in onda questa sera, esattamente come le precedenti, è stata registrata lo scorso luglio nella splendida Modena. Non mancherà, inoltre, neanche la presenza della storica voce dello speaker Enzo Ferrari.

Quello di questa sera è l’ultimo appuntamento di un evento musicale che, sulle reti Mediaset, è arrivato dopo Battiti Live, trasmesso da canale 5 e che ha confermato il grande legame che c’è tra i telespettatori Mediaset e gli show musicali. Anche questa sera, dunque, le canzoni da ascoltare saranno davvero tante.

Yoga Radio Estate: i cantanti del 2 settembre 2025

Grande attesa per l’ultima puntata di Yoga Radio Estate che, questa sera, porterà sul palco uno degli ex allievi di Amici più amati dell’ultima edizione ovvero Trigno. Quest’ultimo, naturalmente, non sarà l’unico artista presente sul palco. Spazio, infatti, ad alcuni degli artisti più amati degli ultimi anni come The Kolors, Big Mama ed Emis Killa.

Nel corso della serata, poi, arriverà sul palco anche una delle voci più belle della musica neomelodica come quella di Sal da Vinci. Spazio, poi, ad altri ex allievi di Amici come Mida che si esibirà con Michele Bravi e Aka7Seven.

Come vedere in diretta streaming Yoga Radio Estate

ci sono più possibilità di vedere l’ultima puntata di Yoga Radio Estate. Chi ama seguire i programmi in diretta televisiva, basta sintonizzare il televisore su Italia 1 a partire dalle 21.30. Chi, invece, preferisce seguire lo show in diretta streaming può collegarsi a Mediaset Infinity dove è possibile rivedere anche le precedenti puntate e le singole esibizioni dei vari artisti.