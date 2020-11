Youma Diakite, mamma a 49 anni/ “Il mio cuore trasborda d’amore”

Youma Diakite oggi pomeriggio sarà ospite a Domenica Live a pochi giorni dal parto. La bella attrice è diventata mamma per la seconda volta lo scorso 29 ottobre e oggi sarà da Barbara d’Urso per raccontare la sua nuova avventura di mamma bis alla “veneranda” età di 49 anni. Certo altre star della tv, e non solo quella nostrana, hanno avuto dei figli in età molto avanzata, ma oggi l’attrice avrà modo di raccontare quelli che sono i suoi sentimenti, gli stessi che lei ha già preannunciato sui social al grido di “Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia”. Youma Diakite è davvero felice per l’arrivo della sua bambina tant’è che su Instagram poi continua: “E poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore… Sei un piccolo germoglio di speranza in mezza ad una natura ostile”.

YOUMA DIAKITE MAMMA A 49 ANNI

La piccola è arrivata sei anni dopo la nascita del primogenito di Youma, Mattia, ed è frutto del lungo rapporto che la donna ha con l’imprenditore nel campo del marketing e della comunicazione, Fabrizio Ragone. I due stanno insieme ormai da quasi dieci anni, e all’epoca di Mattia stava partecipando all’Isola dei Famosi 14 e ha dovuto lasciare proprio perché, come ha raccontato a “Verissimo”, il piccolo “non mangiava ed aveva incubi ricorrenti”. Ma chi è Youma Diakite? Nata in Mali nel 1971, l’attrice si è trasferita a Parigi all’età di 7 anni e fu lì che Benetton la notò quando aveva ormai 18 anni e la volle per alcune sue diverse campagne pubblicitarie. Questo le permise di posare per Versace, Armani e Dolce & Gabbana, per poi passare al cinema a cominciare da “E adesso sesso” di Vanzina e finendo a “Oceans’s Twelve”.



