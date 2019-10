Youma Diakite perseguitata da stalker/ Messaggi, foto e appostamenti: preso 50enne

Youma Diakite è stata perseguitata per due anni da un uomo, poi ha deciso di denunciarlo. Il persecutore è ora indagato per stalking dal pm Eleonora Fini, stando a quanto riportato da Il Messaggero. Il magistrato ha ottenuto dal gip il divieto di avvicinamento dello stalker nei confronti della modella e ora si prepara a chiudere le indagini. L’incubo di Youma Diakite è cominciato due anni fa, quando l’uomo ha iniziato a inviarle senza sosta messaggi sui social. La donna diventa bersaglio di messaggi volgari a cui non ha dato seguito. Le cose sono cambiate quando Paride Tierno, questo il nome dello stalker, le ha inviato una foto del portone di casa della modella. La situazione è degenerata nell’ottobre 2018, quando il 49enne salernitano si è presentato a casa della 48enne di origine maliana. «Sono Paride, non mi riconosci?», le ha detto. Youma Diakite è scappata via urlando. Questo è l’episodio che l’ha spinta a denunciare lo stalker. La donna ormai conviveva con la sensazione di essere seguita e osservata di nascosto. Quindi ha portato a galla le minacce subite.

YOUMA DIAKITE PERSEGUITATA DA STALKER: PRESO 50ENNE

La Procura ha aperto subito un fascicolo per stalking. L’uomo, un fan accanito di Youma Diakite, le mandava email minatorie, foto rubate e faceva appostamenti sotto casa. Una storia di ossessioni che ha condizionato la vita privata della modella e le ha tolto serenità. Il gip nell’ordinanza, come riportato da Il Messaggero, ha scritto che «è attuale e concreto il pericolo di reiterazione di analoghi se non più allarmanti comportamenti illegali da parte dell’indagato, a fronteggiare il quale va disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento della persona offesa». Ma Youma Diakite non è l’unico personaggio del mondo dello spettacolo vittima di stalking. Nel caso di Sarah Felberbaum lo stalker era un ex fidanzato. Sabrina Ferilli fino a pochi mesi fa è stata perseguitata da un fan. Giada de Blanck e Licia Colò sono state vittime di due squilibrati che le tormentavano. È stato condannato lo stalker di Monica Leofreddi. Ma ci sono anche uomini tra le vittime. Flavio Insinna nel 2014 ebbe a che fare con un’ammiratrice accanita che si sarebbe anche appostata sotto casa sua. Un po’ come accaduto alla modella Youma Diakite.

