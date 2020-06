Youma Diakite “Sono incinta”/ Dopo il figlio Mattia la famiglia si allarga (Verissimo)

Youma Diakite è incinta. L’ex modella, personaggio televisivo e attrice maliana lo annuncerà ufficialmente nel corso della nuova puntata di Verissimo – le storie, a cui ha inviato un videomessaggio proprio per affrontare l’argomento “maternità”. Youma ha 49 anni, è nata in Africa e cresciuta a Parigi. Oggi vive a Roma, nel Paese che le ha regalato il successo paragonando la sua bellezza a quella di Naomi Campbell. Lei si è sempre detta “lusingata” dal calore e dall’affetto degli italiani, ma il mondo dello spettacolo non l’ha mai attratta più di tanto. È per questo che, di recente, ha deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi a tempo pieno al suo primo figlio, Mattia, che oggi ha 6 anni. La sua partecipazione a un reality show nel 2019 è stata prematuramente interrotta proprio perché il bambino stava sviluppando dei disagi causati dalla sua mancanza: “Mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi”, ha raccontato in seguito lei a Verissimo, “non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita: sarei tornata a nuoto!”.

Youma Diakite vittima di stalking

Il nome di Youma Diakite è tornato a popolare le cronache (non soltanto “rosa”) nel 2018, quando l’ex modella ha fatto sapere di aver subito intimidazioni da parte di un uomo di 49 anni. Paride – questo il nome del salernitano che la perseguitava – era arrivato addirittura a presentarsi sotto casa sua, come l’ultimo e il più eclatante di una serie di gesti per niente equilibrati che l’hanno gettata in uno stato di terrore. La donna non aveva mai dato seguito ai messaggi via social che riceveva continuamente, né si era mai decisa a prendere provvedimenti di tipo legale. La storia è andata avanti per due anni, fin quando Youma non ce l’ha fatta più e ha finalmente denunciato il suo persecutore.

La risoluzione del “caso” Youma Diakite

“È attuale e concreto il pericolo di reiterazione di analoghi se non più allarmanti comportamenti illegali da parte dell’indagato, a fronteggiare il quale va disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento della persona offesa”. Così il gip nell’ordinanza emanata a fronte del “caso” Youma Diakite, vittima di stalking da parte di un fan particolarmente accanito. Per lungo tempo, la Diakite ha avuto la sensazione di essere seguita e osservata di nascosto. Non solo: e-mail minatorie e altri contatti indesiderati di questo tipo erano praticamente all’ordine del giorno. Paride non conosceva Youma di persona; ciononostante, aveva sviluppato nei suoi confronti una vera e propria ossessione. A fronte della denuncia, è stato subito aperto un fascicolo per stalking che si è risolto con il divieto di avvicinamento da parte dell’uomo.



