Youma vs Patrizia Groppelli/ “Non si può diventare mamme a 50 anni? Parole al vento”

Accesa discussione andata in scena ieri durante la trasmissione di Canale 5, Pomeriggio 5, fra Youma e Patrizia Groppelli. Quest’ultima si è schierata apertamente contro i genitori, ed in particolare le donne, che diventano madri in età tardiva, e Youma ha avuto una figlia quando era ormai prossima a 50 anni. L’ex modella classe 1971 ha spiegato: “L’età, dipende tutto da come uno si sente, ci si può sentire in forma a 50/60 anni più che una persona di 30 o 40, non si può giudicare le persone dall’esterno”. Quindi Youma si è rivolta direttamente a Patrizia Groppelli: “Tu non mi conosci non sai che vita faccio e non sai nulla di me così come le altre donne che diventano mamme in età tardiva, non si possono giudicare le scelte di una coppia quando decide di avere un figlio, sono solo parole al vento”.

Poi ha proseguito: “Tu dici una cosa gravissima, hai detto che i figli validi sono quelli nati in maniera naturale, tu non pensi a queste donne che non possono averli, ci sono anche donne di 25 anni, ma che dici. La mia scelta di fare un figlio a 49 anni – ha continuato Youma – non è stata una scelta fatta a 20 anni di avere un figlio in età avanzata, purtroppo nella vita non tutto si può programmare, ci vuole la persona giusta, il momento giusto, ci vogliono tante cose, magari uno non se la sente a 25/30 anni ma in un momento di serenità di vita, di coppia e di tante altre cose, quindi alcuni discorsi che sento da questa donna sono solo parole”.

YOUMA VS PATRIZIA GROPPELLI: NELLA DISCUSSIONE INTERVIENE ANCHE BARBARA D’URSO

La replica di Patrizia Groppelli: “Ti ho detto che secondo me hai un’età avanzata e non sei più una madre di primo pelo. Tu non sei una mamma giovane, ti voglio vedere quando i tuoi figli saranno in età adolescenziale come li gestisci, che tu avrà sessant’anni, sarai stanca, non potrai andrai a prendere alle tre di mattino…”.

La replica di Youma: “Ma siamo nel 2022, prima una donna era vecchia a 40 anni ora è diverso. Queste parole di persone estranee mi entrano di qui e mi entrano di la, sono parole inutili. quindi una mamma che diventa mamma a 20 anni ha garanzie sul futuro e una che diventa mamma a 50 anni no?”. Di nuovo la Groppelli: “Fra qualche anno mi chiamerai e mi dirai che avevo ragione”. E nella discussione è intervenuta anche Barbara D’Urso, che avendo passato i 60 anni si è sentita in qualche modo tirata in causa: “Io vado a Roma, Milano, vado a correre e vorrei gestire anche un figlio, questa teoria che una donna ad una certa età non ha energia…”.

