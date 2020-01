Young all’Inter?/ Calciomercato news: lunedì è il giorno per la firma

Ashley Young all’Inter è un affare che sembra sempre più vicino a una conclusione positiva. Infatti l’esterno inglese si è promesso ai nerazzurri, ha resistito al rilancio da parte del Manchester United e di conseguenza adesso sembra davvero tutto pronto affinché Young segua la strada già percorsa in estate da Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, cioè dalla Manchester sponda Red Devils alla Milano nerazzurra. Lunedì dovrebbe essere il giorno buono per l’arrivo a Milano del giocatore, le visite mediche e la firma del contratto che legherà Ashley Young all’Inter per i prossimi 18 mesi. Resta ancora da definire con esattezza l’entità dell’indennizzo che i nerazzurri dovranno versare allo United, ma il più è fatto, tanto che i Red Devils hanno già richiamato Borthwick-Jackson dal prestito al Tranmere per rimpiazzare il veterano in uscita, direzione Inter.

YOUNG ALL’INTER? ACCORDO VICINISSIMO

Ashley Young rientra per l’Inter fra gli acquisti che dovranno dare un contributo immediato alla causa del sogno scudetto di Antonio Conte: a 34 anni naturalmente non può essere una scelta di prospettiva, ma è perfetto per supplire alle difficoltà nerazzurre sulla fascia sinistra, causate soprattutto dai ricorrenti problemi fisici di Asamoah. Le referenze sono eccellenti: dalla lunga esperienza con il Manchester United a un ottimo Mondiale di Russia 2018, nel quale infatti la Fifa lo scelse come terzino sinistro della squadra tipo del torneo iridato. Finora tutta la carriera di Young è stata in Inghilterra: a 34 anni è comprensibile il desiderio di provare una nuova esperienza di alto livello, dare la caccia allo scudetto in Serie A è una sfida che Young e l’Inter vorranno provare a vincere.

