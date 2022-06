Young Miles, chi è/ Sul palco di Love Mi con Flashback! il suo ultimo successo

La carriera musicale di Young Miles, nome d’arte per Nicolò Pucciarmati, inizia molto precocemente. Il ventenne romano, oggi pronto a esibirsi a Love Mi, fu avvicinato alla musica quando ancora aveva 8 anni grazie al padre, DJ di mestiere, appassionato di musica house anni ’80 e ’90. A soli 15 anni pubblica alcuni brani strumentali e remix nel suo canale You Tube, raggiungendo migliaia di visualizzazioni. Entra poi nel collettivo “Misplaced Fam” e nel 2019 collabora con Beba nel singolo “Male O Bene” e in “Rossella”. Collabora in seguito anche con Doll Kill e con Nitro per promuove il suo disco “GarbAge” e con il quale Young Miles condivide una profonda e sincera amicizia. Seguiranno “Glitched Years EP” e “Bundy”, nonché “Bloody Vinyl 3” che vanta collaborazioni con molteplici artisti, come Rosa Chemical, Taxi B, Greg Willen, Madame e Sir Prodige. Sul palco di Love Mi canterà il suo ultimo brano Flashback!

Young Miles, verso una brillante carriera da producer

Oggi Young Miles si è ormai affermato come uno dei producer di maggior talento nel mondo del rapper e dell’hip pop italiani, tanto da essere invitato come ospite anche a importanti trasmissioni televisive, come X Factor. Il nome d’arte di Nicolò Pucciarmati “Young Miles” è, come definisce lui stesso, “un meme vivente” che viene scherzosamente commutato nella traduzione italiana di “Giovane Miglio”. Miles vive stabilmente a Milano dal 2020, città in cui inizialmente faceva il pendolare. In una recente intervista Miles si definisce uno “smanettone informatico”. L’artista, infatti adora programmare e scrivere sui software, tanto da sovraccaricare i computer su cui lavora, finendo per doverli sostituire spesso.

Young Miles, un successo social

Su Instagram Young Miles è seguito da più di 100mila followers. Dal punto di vista della vita privata, Miles è molto riservato, ma attualmente non sembra essere legato sentimentalmente a qualcuno. Miles adora la sua giovinezza, come grida a gran voce anche il suo stesso nome d’arte, ed è pertanto concentrato sulle prospettive lavorative future piuttosto che nelle relazioni sentimentali. Young Miles sarà presente al concerto gratuito “Love Mi” del 28 giugno 2022, condotto da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti e trasmesso in diretta su Italia 1.

Il video di Flashback! di Young Miles













