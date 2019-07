YOUNG SIGNORINO, SCHIAFFO A SPETTATORE CONCERTO/ “Provocava, mi ha detto ‘anoressico”

Young Signorino prende a schiaffi un ragazzo nel pubblico. E’ successo a Fermo, nel corso del suo ultimo live. Lo ha spiegato lo stesso cantante cesenate su Instagram, esordendo con parole al vetriolo:”E’ inutile che fate i cogl*oni provocando e poi quando vi arriva una pizza in faccia”. Sembra che Young Signorino stesse intonando uno dei suoi brani, nello specifico “Padre Satana”, quando uno spettatore ha iniziato a prenderlo in giro con delle movenze grottesche. Il trapper ha motivato:”Se tu vieni nel mio spazio a fare il cogli*one io sto zitto una volta, due volte, tre volte, poi ti becchi uno schiaffo in faccia”. Young Signorino ha continuato:”Purtroppo dovete imparare a stare al mondo, non potete fare il ca**o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze: io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio”.

YOUNG SIGNORINO, SCHIAFFO A SPETTATORE CONCERTO

La “lezione di vita” di Young Signorino prosegue:”Fidati, questa è educazione”. In ogni caso l’autore di “Mmh ha ha ha” ci ha tenuto a motivare:”Siccome c’era assenza di sicurezza, e non sto dando la colpa a nessuno, io mi sono difeso da solo giustamente…giustamente!”. Ecco la sua versione:”Tale persona mi stava provocando, venendo tre volte nel mio spazio, dicendo anche “anoressico” e frasi del genere. Che cosa ti aspetti? Che ti do un bacino o che ti do uno schiaffo? Io non ti rompo il ca**o. Chiudo qui la situazione perché non me ne frega un ca**o però non provocatemi manco sui social. Non scrivetemi:”Pesi 20 kg che pizze vuoi darmi?”. Le pizze te le do, non me ne fotte un ca**o”. Insomma un linguaggio a dir poco colorito da parte di Young Signorino che poi sulle sue Instagram Stories ha pubblicato i messaggi di sostegno dei fan, anche dei presenti al concerto, che hanno giustificato la reazione del trapper con le ripetute provocazioni messe in atto dallo spettatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA