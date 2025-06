La famiglia americana ricca e bianca è ormai implosa, senza possibilità di salvezza. Soldi, culto del benessere e cultura woke hanno – come in un frullatore impazzito – prodotto un cocktail micidiale che ha minato alla radice la struttura sociale dominante per secoli.

A raccontare cosa siano diventati i nuclei familiari dell’upper class statunitense – spesso costretti a vivere fianco a fianco, in quartieri sempre più esclusivi – è stavolta Apple TV+, che ha affidato il compito a uno degli attori più rappresentativi di quella categoria: Jon Hamm.

Hamm ha conquistato il grande pubblico, soprattutto quello femminile, già ai tempi delle prime serie Tv, molto prima del dominio delle piattaforme streaming. Il suo Don Draper in Mad Men (2007-2015), la serie cult firmata Matthew Weiner, è rimasto un’icona nella storia della televisione: un pubblicitario tormentato, simbolo della doppia morale americana. La serie ha segnato un’epoca e ha contribuito in modo decisivo alla nascita di quel linguaggio visivo e narrativo che oggi definiamo “meme culture”.

Ma Hamm ha mostrato la sua versatilità anche in ruoli molto diversi: in The Town (2010) di Ben Affleck è un agente dell’FBI tenace e implacabile; in Baby Driver (2017) di Edgar Wright interpreta Buddy, un rapinatore carismatico e pericoloso; e nella miniserie Good Omens (2019), tratta dal romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, è l’arcangelo Gabriele, inquietante e ironico.

Ora Jon Hamm è Andrew Cooper, protagonista di Your Friends & Neighbors, una commedia nerissima creata da David West Read (già autore di Schitt’s Creek e The Big Door Prize), e prodotta da Apple Studios. Lo ritroviamo in un ruolo volutamente scomodo e malinconico, circondato da una famiglia disfunzionale e immerso in una trama volutamente improbabile. Forse è proprio questo il punto: mostrare il lato peggiore della borghesia del XXI secolo, una classe senza più appigli etici, emotivi o morali.

Andrew Cooper è un uomo di successo, benestante, padre di due figli e marito di una donna raffinata e distante (interpretata da Amanda Peet, vista in The Whole Nine Yards, Studio 60 on the Sunset Strip e Dirty John). In pochi giorni il suo mondo crolla: viene licenziato dopo che il suo socio scopre una relazione consensuale con una collega più giovane – un fatto che oggi basta per annientare una carriera – e, come se non bastasse, viene lasciato dalla moglie dopo essere stato sorpreso a letto con un ex star del basket.

Respinto dai figli, abbandonato dagli amici e scaricato dalla società che fino a poco prima lo considerava un modello, Cooper si trasforma in un ladro. Comincia a introdursi nelle case dei suoi vicini – gente che conosce benissimo – per rubare orologi di lusso, bottiglie pregiate, quadri d’autore, borse da collezione. È convinto che nessuno si accorgerà della sparizione di oggetti tanto superflui quanto costosi.

Ma la vera scoperta è un’altra: spiando da dentro, Cooper ottiene un punto di vista privilegiato sulla vita privata dei suoi pari. Osserva l’ossessione per il denaro, l’assenza di relazioni affettive autentiche, la vuotezza dei riti familiari, e la solitudine profonda dei figli, costretti a eccellere per compiacere le ambizioni dei genitori.

Naturalmente la serie si avvia verso un lieto fine, ma il percorso è lungo e amaro. Nei nove episodi di Your Friends & Neighbors, a Cooper capita di tutto. Eppure, proprio attraverso questa discesa negli abissi, si compie un percorso di redenzione. Il tutto è avvolto in un’estetica curata: case magnifiche, donne impeccabili, e giovani fragili costretti a costruirsi un futuro a forza di college e frustrazioni. Amanda Peet, nel ruolo della moglie, è co-protagonista discreta ma fondamentale: è lei ad accompagnare Cooper, con ritrosia e poi con affetto, verso una tardiva consapevolezza.

