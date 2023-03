Youssoufa Moukoko, talento del Borussia ha 4 anni in più?/ Scoppia il caso in Bundes

Scoppia il caso Youssoufa Moukoko fra le fila del Borussia Dortmund. Il giovane attaccante nato a Yaoundé, in Camerun, considerato in Germania il bambino prodigio per via del suo immenso talento calcistico, ha già registrato una serie di record incredibili, a cominciare dal fatto di essere stato il giocatore più giovane ad aver mai esordito in Bundesliga a soli 16 anni e un giorno. A 18 anni, invece, è stato il ragazzo più giovane ad aver mai giocato una partita ai mondiali di calcio con la nazionale tedesca.

Peccato però che siano sorti dei forti dubbi sulla sua carta d’identità, di conseguenza la storia potrebbe essere totalmente riscritta. A dire il vero, come sottolinea Sportmediaset, i dubbi nei confronti di Moukoko sono sempre stati molti nella nazione tedesca, e ad alimentarli è un documento pubblicato dal settimanale Bunte secondo cui Moukoko sarebbe un classe 2000, nato il 19 luglio di 23 anni fa, e non il 20 novembre 2004 come invece da certificati ufficiali. A sostegno della propria tesi il quotidiano ha pubblicato una copia del certificato di nascita rilasciato a tale Youssoufa Mohamadou, sostenendo inoltre che il papà di Moukoko non si chiamerebbe Joseph, ma che il giovane calciatore sarebbe stato adottato per assicurargli una carriera da giocatore in Germania, documento che sarebbe stato poi confermato dall’Ufficio Distrettuale di Amburgo.

YOUSSOUFA MOUKOKO, SCOPPIA IL CASO IN GERMANIA: LA REPLICA DELL’AVVOCATO

Il documento in questione era stato “bandito” dallo stesso Moukoko a fine 2022, ne aveva vietato la sua pubblicazione, ma evidentemente qualcuno ha deciso di aggirare il blocco. Il giovane talento del Borussia ha comunque smentito il tutto così come il papà dello stesso calciatore e l’avvocato, attraverso la Bild, ha ribattuto: “Tutti i documenti ufficiali che abbiamo, rilasciati dalle autorità sia in Camerun che in Germania, confermano la data di nascita del 2004. Questi i documenti includono anche il vero certificato di nascita di Moukoko”. Il caso sembrerebbe essere ormai aperto ma non è la prima volta che un calciatore africano viene messo in dubbio per la sua data di nascita: vedremo come evolverà questa curiosa vicenda.

