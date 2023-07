Youtube, arriva la velocità di riproduzione 2X/ La soglia di attenzione è troppo bassa

Youtube sta testando una nuova funzione che potremmo definire rivoluzionaria, ovvero, la possibilità di poter vedere i video a velocità raddoppiata 2X. Il sistema, come si legge sui media del settore, a cominciare da Dday.it, è al momento disponibile per tutti gli utenti che hanno l’abbonamento Premium, ma non è da escludere che in futuro possa essere implementata per tutti. Tale novità della possibilità di vedere i video a velocità doppia di Youtube si iscrive in una profonda trasformazione degli ultimi anni per quanto riguarda la fruizione dei media, dove di fatto l’attenzione viene ridotta ad una manciata di secondi.

Si pensi ad esempio ai famosi Reels, i video brevi sdoganati da TikTok e poi giunti su Instagram, dove l’attenzione dell’utente viene catturata per 30/60 secondi, prima di passare ad un altro filmato. Ecco che quindi il Tubo sta pensando a questa opzione che permetterebbe di vedere in velocità 2X video ritenuti magari troppo lunghi dall’utente e nel contempo anche un po’ noiosetti. Ovviamente alla doppia velocità scorrerà anche l’audio, così come accade ad esempio già per le note vocali di WhatsApp, di conseguenza tale funzione non è consigliabile nel visionare i filmati musicali a meno che non si voglia ascoltare un cantante sempre “in falsetto”.

YOUTUBE, LA FUNZIONE PER LA VELOCITA’ 2X: GOOGLE HA PRESO ISPIRAZIONE DA TIKTOK?

Come funziona tale opzione? Attraverso l’applicazione per dispositivi mobile basta semplicemente toccare il video, quindi andare sul menù impostazioni e scegliere la velocità di riproduzione fra le opzioni desiderate. L’idea dei programmatori è però quella di semplificare ulteriormente tale opzione, rendendola a prova di tap o di click, a seconda di quali versione di Youtube utilizziate.

Secondo Multiplayer gli ingegneri di Google si sarebbero ispirati a TikTok per tale nuova modalità di riproduzione: nel social cinese, tenendo premuto il video, si possono aprire varie opzioni fra cui appunto la velocità di riproduzione. La nuova funzione sarò disponibile in test fino al 13 agosto e se riscontrerà successo è probabile una distribuzione a tutti nelle prossime settimane.

