Youtube, arrivano i mini giochi/ Google pensa a dei passatempi per i casual gamer

Sono attese grandi novità nei prossimi mesi per quanto riguarda Youtube.Sulla popolare applicazione per video, secondo le ultime indiscrezioni circolanti, è molto probabile che sbarchino a breve sul “tubo” dei mini giochi. Come riferisce Wired attraverso il proprio portale si tratterebbe di videogame molto semplici adatti sia ad un pubblico molto giovane ma anche a chi non è molto avvezzo al mondo del gaming. Si tratta quindi di un’altra interessante novità per quanto riguarda Youtube, dopo il progetto podcast. L’idea di Google, che è proprietaria del noto sito di video, è quella di fare in modo che lo stesso spazio web sia un passatempo che nel contempo non richieda troppe risorse hardware, ne tanto meno una connessione ultra rapida: un classico svago per i casual gamer.

Google ha recentemente toppato con Stadia, la console che avrebbe dovuto sfidare Xbox e Playstation, ed ora ci sta quindi riprovando con un nuovo progetto videoludico in streaming, anche se con una modalità di fruizione completamente differente. Se infatti la console di Big G permetteva il gioco di titoli molto esigenti, su Youtube invece si potrà giocare a videogame molto più semplici, come ad esempio StackBounce, gioco in cui si devono rompere dei blocchi rotanti attorno ad una torre grazie ad una sfera da far precipitare con i giusti tempi e la giusta forza, un videogioco molto comune su mobile che quasi sicuramente avrete visto almeno una volta.

YOUTUBE, ARRIVANO I MINI GIOCHI? LE TEMPISTICHE SONO INCERTE

L’idea di Youtube è quindi quella di ritagliarsi uno spazio nel mondo dei mobile game, anche se al momento non è ancora ben chiaro quando tale funzione verrà definitivamente introdotta. Secondo il Wall Street Journal i rest sono in corso da tempo, ma una data certa non vi è ancora. L’obiettivo di Youtube è anche quello di stimolare la community di youtuber e l’interazione fra i creator più popolari, e nel contempo, aumentare gli introiti delle pubblicità che come ricorda Wired sono in calo.

