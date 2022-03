Youtube blocca canali russi Sputnik e RT in tutta Europa/ L’annuncio di Google

La guerra Ucraina-Russia si gioca anche su internet. Dopo vari attacchi hacker e chiusure di piattaforme russe, arriva anche l’annuncio di Google, che ha scelto di oscurare i canali YouTube di RT e Sputnik, due portali russi, in tutta Europa. A darne notizia è lo stesso colosso attraverso Twitter.

“A causa della guerra in corso in Ucraina, stiamo bloccando i canali YouTube collegati a RT e Sputnik in tutta Europa, con effetto immediato. Ci vorrà del tempo prima che i nostri sistemi si attivino completamente. I nostri team continuano a monitorare la situazione 24 ore su 24 per agire rapidamente” ha fatto sapere Google, che possiede la proprietà di YouTube. Una scelta che ricalca alcune prese precedentemente già da altre piattaforme e dalla stessa Google. La cyber-offensiva di Anonymous ha portato all’oscuramento di siti istituzionali e della tv di Stato. Anche la piattaforma di video hard Pornhub ha bloccato l’accesso ai russi, così come lo stesso Google ha oscurato Google Maps. Una guerra che dunque si gioca anche sul web.

Guerra nucleare Ucraina, qual è il rischio?/ “Minaccia di Putin è spavalderia”, ma...

Youtube oscura Sputnik e RT in Europa: l’annuncio delle piattaforme

La decisione di YouTube di oscurare Sputnik e RT in tutta Europa è solo una delle tante misure prese in questi giorni per “penalizzare” la Russia, sperando in qualche modo che questo possa portare alla cessazione del fuoco. La misura arriva dopo che il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l’Unione Europea farà di tutto per bannare i media di proprietà dello stato russo, compresi dunque Sputnik, RT e affini. Sputnik, che ha anche un sito corrispettivo in Italia, verrà dunque chiuso.

Padre uccide 3 figli e un uomo in chiesa/ Choc a Sacramento: follia poi il suicidio

Proprio lo stesso sito, nel portale italiano, ha annunciato che al momento è possibile seguire le notizie su Telegram, piattaforma che allo stato attuale non ha oscurato i portali web russi. Sul sito, in una nota, di legge: “A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie”.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action. Terremoto oggi Genova M 2.8/ Ingv ultime notizie, quattro scosse in poche ore — Google Europe (@googleeurope) March 1, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA