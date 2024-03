Youtube, la funzione “Picture in Picture” disponibile per tutti?/ Test in corso per sdoganare la feature

Gli utenti Youtube potrebbero a breve ricevere la funzionalità “Picture in Picture”. Si tratta di una feature che al momento è disponibile solamente per tutti coloro che hanno un abbonamento Premium ma che si sta testando in via generale, quindi per tutti. A scriverlo sono i colleghi di Hdblog citando AndroiPolice, ricordando anche in cosa consiste la funzione: la Pip permette di vedere il filmato anche se non si sta controllando la pagina di Youtube e si sta navigando su altri siti. In poche parole si apre un piccolo schermo dove viene trasmesso il video di Youtube mentre si utilizzano altre app.

E’ una funzione riservata solo agli utenti abbonati a Youtube Premium ed è ovviamente molto comoda se si vuole fare altro mentre si guarda un video. Nel contempo si tratta di una feature che, come ricorda Hdblog, è decisamente basilare e per questo ha provocato un po’ di frustrazione fra gli utenti. Secondo il report emerso il sito di video di proprietà di Google sta testando la funzionalità PiP per tutti in diversi Paesi, fra cui gli Stati Uniti, mentre non viene menzionata l’Italia.

YOUTUBE, LA FUNZIONE “PICTURE IN PICTURE” DISPONIBILE PER TUTTI? COSA SAPPIAMO

Non è ancora chiaro quindi se in un futuro prossimo la “Picture in Picture” sarà rilasciata in massa, anche perchè al momento Youtube non si è esposta sulla questione, di conseguenza trattasi solo di indiscrezioni non ufficiali. La speranza ovviamente è che alla fine il Tubo decida di concedere a tutti la PiP e ciò sarebbe sicuramente un utile strumento per attrarre più utilizzatori della stessa piattaforma anche perchè grazie a questo semplice “trucco”, si potranno incrementare le ore che si passano a vedere video, aumentando quindi i potenziali ricavi pubblicitari.

Bisognerà quindi attendere notizie più certe ed ufficiali, sperando che le stesse possano arrivare quanto prima, nel frattempo Hdblog segnala un'altra novità introdotta da Youtube, la possibilità per i creator di YouTube Shorts di integrare le clip dai video musicali ufficiali direttamente nei propri contenuti.











