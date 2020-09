YOUTUBE, LANCIA SHORTS: IL NUOVO TIKTOK/ Nuovo servizio per video di 15 secondi

Un annuncio importante dal blog ufficiale di YouTube, la più importante piattaforma di condivisione video nel mondo. Dopo i “Reels” di Instagram, anche YouTube ha deciso di rincorrere la popolarità di TikTok, che ha rivoluzionato il modo di fare video e microblogging con le clip da 15 secondi che stanno spopolando in tutto il mondo e hanno reso l’app cinese un vero e proprio colosso del settore. A TikTok, YouTube risponde con “Shorts“, che permetterà di registrare sullo smartphone i tanto apprezzati dagli utenti video di 15 secondi, aggiungere musica ed effetti per poi condividerli con i seguaci. Dunque, la stessa identica formula di TikTok, che sembra dunque aver aperto una strada a tutti coloro che ricercano nuove modalità facili e intuitive di comunicare per rinnovare app che sono sul mercato dal decennio scorso, come proprio YouTube che finora è sempre riuscito a “reggere” nonostante le previsioni di declino ogni tanto facciano capolino nelle previsioni degli analisti.

YOUTUBE, CON SHORTS SVOLTA NELLA CONDIVISIONE MUSICALE

Shorts dovrebbe seguire in tutto e per tutto le orme di TikTok, visto che per creare i contenuti gli utenti avranno la possibilità di unire facilmente le clip, regolare gli effetti e la velocità, nonché utilizzare la musica. Quest’ultimo aspetto era quello che faceva nascere le maggiori perplessità riguardo le possibilità che YouTube potesse produrre un servizio del genere: la piattaforma di condivisione video ha sempre infatti avuto regole ferree sulla condivisione di musica e canzoni e sul copyright musicale, e bloccava regolarmente i video in caso di assenza di licenza del detentore del copyright. Shorts permetterà di utilizzare brani famosi dal catalogo di YouTube Music senza rischi, con l’account che non rischierà la chiusura o comunque il blocco del video come avvenuto in passato. Nella prima fase di sviluppo Shorts funzionerà solo in India e solo sui dispositivi Android, un test significativo visto che l’India è uno dei paesi in cui TikTok è stato bloccato e dove in teoria non c’è concorrenza. Successivamente Shorts sarà disponibile in tutto il mondo e funzionerà anche su sistema operativo iOS.



