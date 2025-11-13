Brutta aggressione per lo youtuber romano Cicalone, pestato nella metro di Roma da un gruppo di dieci persone: ecco il racconto di quanto accaduto

Simone Cicalone, lo youtuber ed ex pugile che è solito filmare i borseggiatori sulla metropolitana di Roma, è stato aggredito brutalmente. A darne notizia è stato lo stesso, che attraverso i suoi canali social ha pubblicato un paio di foto in cui si vedono chiaramente dei lividi sul suo volto, dopo il pestaggio.

Secondo quanto riferito da Cicalone, così come riportato dai principali organi di informazione online, a cominciare da RomaToday, l’aggressione sarebbe avvenuta molto vicino a San Pietro, precisamente presso la fermata della metro di Ottaviano: qui ad attenderlo vi sarebbe stato un gruppo composto da una decina di persone, che, dopo averlo picchiato selvaggiamente, sarebbero scappate, rendendosi irreperibili. Cicalone li definisce “infami”, parlando di dieci persone che lo hanno sorpreso da dietro, non lasciandogli quindi possibilità di difendersi. Dopo il pestaggio, lo youtuber ha chiamato l’ambulanza e, nel giro di pochi minuti, il personale sanitario si è recato sul luogo per medicarlo; sul posto anche la polizia, che ha fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto, anche attraverso i filmati delle videocamere di sicurezza presenti nella metro.

Purtroppo non si tratta della prima aggressione a Cicalone, visto che già l’anno scorso l’ex pugile era stato picchiato sempre nella metro di Roma, evidentemente perché persona scomoda con i suoi filmati e le sue denunce. Sulla vicenda è rilevante anche la testimonianza di Evelina, la videomaker di Cicalone, che ai microfoni dell’Adnkronos ha raccontato di essere “profondamente sotto choc” e di essere stata fortunatamente esclusa dalle mire del gruppo, “altrimenti mi avrebbero massacrata, vista la loro violenza”.

CICALONE AGGREDITO A ROMA: IL RACCONTO DELLA SUA VIDEOMAKER

Stando a quanto riferisce ancora la stessa, si tratta “di sei o sette” personaggi già noti e definiti tutti rom o comunque originari dell’Europa dell’Est. Evelina li descrive come “molto aggressivi”, in quanto avevano anche minacciato le guardie giurate. Quelle stesse persone, stando alla videomaker di Cicalone, avevano già minacciato l’ex pugile ed erano quindi conosciute dallo stesso: “Sembravano più dei capi che dei borseggiatori” e, stando al racconto della donna, “solitamente li trovi vicini alle macchinette per i biglietti per rubare i bancomat ai turisti”.

Evelina ha quindi descritto l’aggressione spiegando che prima si sono avvicinati in due, insultando e offendendo Cicalone; dopodiché “il più grosso ha fatto una telefonata e cinque secondi dopo si sono scagliati contro le guardie giurate”, per poi colpire lo youtuber “con un forte pugno alla nuca”. Una volta ricevuto il colpo violento, Simone Ruzzi (il nome all’anagrafe di Cicalone) è caduto “come se fosse svenuto” e, mentre era a terra, il gruppo ha continuato a picchiarlo con un paio di calci.



CICALONE AGGREDITO A ROMA: LE PRECEDENTI AGGRESSIONI

Evelina racconta che Cicalone porta sempre con sé lo spray al peperoncino: “Si sarebbe potuto difendere usandolo, ma non lo avrebbe mai fatto in un luogo chiuso”, visto il rischio di creare panico generale, tenendo conto dei gravi effetti causati dallo stesso dispositivo di difesa. Il tutto è stato comunque ripreso dalle telecamere che avevano i due e, probabilmente, i filmati sono già stati consegnati alle forze dell’ordine per rintracciare i responsabili di questo folle gesto.

Come detto sopra, non è purtroppo la prima volta che Cicalone viene aggredito, visto che lo scorso mese di maggio aveva subito un tentativo di investimento in quel di Roma, con tanto di minacce: “La devi smettere di fare video”. Un’altra aggressione era invece avvenuta a Napoli lo scorso mese di agosto, ma anche in un’altra occasione, quando era stato colpito da alcune persone armate anche di bastone. Fare video e denunciare i borseggiatori – quasi tutti dell’Europa dell’Est – sta quindi diventando sempre più pericoloso per Cicalone: desisterà dopo questo brutale pestaggio o continuerà nel suo lavoro di denuncia?