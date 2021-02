Youtuber St3pny condannato/ 8 mesi di reclusione per evasione fiscale

Stefano Lepri, in arte St3pny, è stato condannato a 8 mesi di reclusione per evasione del Fisco. Secondo quanto riporta Fanpage.it, quello che si evince dalla sentenza del Tribunale di Firenze in seguito alla richiesta del pm Christin Von Borries che aveva chiesto per lui una pena di 1 anno e 4 mesi andando contro la richiesta della difesa che aveva chiesto l’assoluzione per il proprio clienti per via del pagamento fatto dal 25enne nei mesi scorsi saldando il debito con il Fisco. A quanto pare questo non è successo e adesso lo Youtuber dovrà fare i conti con la condanna in seguito all’evasione dell’Iva nel 2017 per un totale di 76mila euro. Nei mesi scorsi, quando su di lui sono piovute le accuse di evasione avanzate dalla Guardia di Finanza, si è difeso con forza mentre le Fiamme Gialle, secondo quanto spiega Il Messaggero, quello di Lepri era un “sistema rodato” attraverso il quale nascondere al fisco ricavi e Iva.

Youtuber St3pny condannato a 8 mesi di reclusione per evasione fiscale

Secondo le accuse, St3pny avrebbe stipulato contratti con agenzie pubblicitarie per la pubblicazione di banner sui propri video usando l’escamotage della cessione del diritto d’autore e, quindi, evitando così il versamento dell’Iva ma questo cozzava con la sua attività continuativa professionale. A questo punto si è deciso di aprire una partita Iva d’ufficio per calcolare l’ammontare dei presunti importi nascosti fino ad allora arrivando a cifre davvero esorbitanti che lui nega comunque di aver incassato. Lepri spera che adesso la sua categoria e il suo lavoro possano essere regolamentati ma è vero anche che la sentenza potrebbe fare storia e mettere nei guai tutti coloro che hanno usato, anche per un solo periodo, il sistema dei diritti d’autore.



