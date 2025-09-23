Yu Yu (Giuditta Guizzetti) che fine ha fatto? Dal successo con 'Mon petit garcon' all' oblio: chi è il fidanzato Piermario, i figli e la rinascita

Yu Yu (Giuditta Guizzetti) chi è e che fine fatto la cantante di ‘Mon petit garcon’

Sono lontani i tempi di quando negli anni 2000 le radio suonavano le hit Mon petit garcon, Bonjour Bonjour per anni Yu Yu, questo il nome d’arte di Giuditta Guizzetti non si è più avvicinata ad un microfono perché dopo il successo è arrivata la malattia, l’anoressia e piano piano l’oblio che l’ha spinta a cambiare totalmente mestiere e lasciare perdere la sua passione. Che fine ha fatto Yu Yu (Giuditta Guizzetti)? A rivelarlo dopo anni d’oblio è la stessa artista ospite nella puntata di oggi de La volta buona da Caterina Balivo.

Patrizia Rossetti: “Il tradimento non fa più male, ma ho sofferto”/ Poi confessione ‘hot’: “Fidanzati focosi”

Yu Yu, Giuditta Guizzetti ha 49 anni, classe 1976. Nata da madre parigina e da papà di Bergamo sin da piccola si appassiona alla musica ed inizia a cantare in tenera età. Il successo arriva quasi per caso quando lei ha poco più che vent’anni grazia a Mon petit garcon, hit di successo che diventa anche la colonna sonora di uno spot anni 2000 con Eva Herzigova protagonista. Colpisce il segno anche il brano successivo, Bonjour Bonjour ma poi piano piano sparisce dalle scene e arriva l’obblio. L’album successivo di Yu Yu non ha il successo sperato e soprattutto inizia ad avere problemi di salute fino ad arrivare a pesare soli 36 chili, ma dal baratro è riuscita a risalire e rinascere.



Mediaset pronta allo scontro con Sanremo: "A lavoro per arginare il Festival"/ La mossa di Berlusconi

Cosa fa oggi Yu Yu (Giuditta Guizzetti), fidanzato Piermario e rinascita: “Oggi sono felice”

Yu Yu, Giuditta Guizzetti smesso con la musica ha iniziato a fare mille lavori per mantenersi e pagarsi l’affitto, come la cameriera. Oggi, però, si dice felice perché dal baratro in cui si trovava è riuscita ad uscirne: “Lavoro nel turismo e gestisco una villa che viene affittata per conto del proprietario e seguo l’ospitalità” Il fidanzato di Yu Yu si chiama Piermario, per tutti solo Pier. Non si è hanno molte informazioni su di lui ma in passato è stato un albergatore. La coppia ha due figli, un maschio e una femmina. E non è tutto Giuditta Guizzetti è pronta a tornare in pista con una nuova canzone: “Torno a cantare, sto registrando una nuova canzone ma stavolta è solo un gioco.”