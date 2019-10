Yudi Pineda, chi è?/ L’ex suora colombiana diventata pornodiva (Live Non è la d’Urso)

CHI È YUDI PINEDA?

Colombiana, un passato da possibile suora e un futuro da pornodiva: Yudi Pineda è entrata in convento quando aveva appena 10 anni e ha scelto di rinunciare ai voti in seguito all’incontro con un uomo. Il suo insegnante di religione, specifica The Sun. Yudi ha abbandonato tutto non appena diventata maggiorenne, ha trovato lavoro in una grande e nota azienda e poi ha conosciuto Juan Bastos, un uomo che le ha offerto la possibilità di lavorare nel porno. Da quel momento in poi, l’ex suora è diventata una vera e propria star, fra le più amate, grazie alle esibizioni in webcam. “All’inizio mi sentivo a disagio nel farlo”, confessa al giornale, “ma ora sto bene. Mi sento bene anche quando vado in chiesa. Non manco mai alle preghiere del venerdì, alle riunioni del sabato o alla messa domenicale”.

YUDI PINEDA, DA SUORA A PORNODIVA

Oggi, domenica 13 ottobre 2019, Yudi Pineda sarà ospite di Live – Non è la d’Urso per raccontare la sua esperienza. L’ex suora è sicura di aver iniziato in realtà un lavoro con una nota artistica e che non ci sia nulla di male a mostrarsi nuda di fronte a sconosciuti. “Ero a scuola quando le suore vennero a trovarci e allora ho capito che volevo farlo”, dice invece del momento in cui ha scelto di intraprendere la strada del convento. In quel periodo si trovava a Uraba e nonostante la giovanissima età non ci ha pensato due volte prima di diventare novizia e rinchiudersi per i successivi otto anni. Otto anni in convento e poi una vita del tutto diversa: Yudi Pineda è stata suora per diversi anni, ma il fascino del mondo del porno l’ha attirata al punto da voler abbandonare il velo. Oggi ha 28 anni e la sua conversione in pornodiva è avvenuta ormai dieci anni fa.

YUDI PINEDA E L’ADDIO AL CONVENTO

La ragazza colombiana ha vissuto un crollo nella sua vocazione religiosa proprio grazie al corso che stava seguendo per diventare suora a tutti gli effetti. Sarà il suo insegnante di religione a farla vacillare, ha raccontato alla stampa locale, e a convincerla che il suo futuro forse non prevedeva la vita in convento. Il suo parroco ha comunque cercato di farle cambiare idea, ma ormai Yudi era sicura e felice della sua scelta. “La sua prima scena con noi non mostra solo la sua passione e la sua sessualità, ma anche la sua fede”, sottolinea il produttore esecutivo Cullen McRae a The Sun in occasione del film d’esordio che lancerà la Pineda. “Abbiamo collaborato con lei per realizzare un tema basato sul convento. Non abbiamo dubbi che queste scene le permetteranno di diventare un nome familiare”, aggiunge.



