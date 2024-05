Yudiel Sanchez, chi è l’ex marito di Nathalie Guetta/ Dal matrimonio a Cuba al divorzio: “Ho tanto sofferto”

Yudiel Sanchez è l’ex marito di Nathalie Guetta, attrice italiana ospite nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo. La coppia si è sposata a Cuba, nonostante lui abbia 17 anni meno di lei la differenza d’età non ha compromesso le nozze.

Nel 2020, però, i due hanno chiesto il divorzio: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma, né una nonna, quindi mi è rimasto questo: sono un’attrice” ha dichiarato Guetta: “Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie nè una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte pressione. Mi è andata stortissima in quel campo” ha ammesso l’attrice al settimanale Gente. Non sono noti i reali motivi che hanno portato alla rottura. Ma scopriamo chi è l’ex marito di Nathalie Guetta nel dettaglio.

Yudiel Sanchez ex marito di Nathalie Guetta: carriera e biografia

Yudiel Sanchez non è una personalità appartenente al mondo dello spettacolo, ma è noto alle cronache rosa per essere l’ex marito di Nathalie Guetta la “Natalina” di Don Matteo. Nato a Cuba nel 1975, fa il falegname in Francia dove vive oggi ,ed è sempre stato riservato sulla sua vita privata.

Il falegname non ha mai rivelato pubblicamente i motivi della rottura con l’attrice: “Ho tanto sofferto quando sono stata lasciata. Quando desideriamo una cosa con una tale ansia, questo qualcosa non può arrivare, perché diventa quasi un blocco” spiegava lo scorso anno Guetta ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Attualmente non si conosce ancora la situazione sentimentale dell’attrice che, l’ultima volta aveva dichiarato: “Io innamorata? Mi sono innamorata di un attore indiamo di 55 anni, non lo conosco, però mi piace tanto, così come Denzel Washington”.

