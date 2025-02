Tutto su Yudiel Sanchez, ex marito di Nathalie Guetta

Nathalie Guetta, con il personaggio di Natalina che interpreta sin dalla prima stagione di Don Matteo, è entrata nel cuore del pubblico italiano che la segue anche in altre avventure. L’attrice, così, questa sera, è tra gli ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile dove è pronta a divertirsi partecipando ai vari giochi. Schietta, simpatica e ironica, Nathalie Guetta non si tira mai indietro esattamente come è solita fare nella sua vita privata. L’attrice, tuttavia, raramente si sbottona ma in alcune interviste ha fatto un’eccezione raccontando dettagli della sua vita lontana dai riflettori.

Si scopre così che la Guetta è stata sposata fino al 2020 con Yudiel Sánchez, conosciuto a Cuba nel 2007, di 17 anni più giovane di lei. La scelta di mettere fine al matrimonio ha lasciato un vuoto nel cuore dell’attrice che, in una vecchia intervista, ha rilasciato alcune dichiarazioni tradendo il rimpianto per non essere riuscita a salvare il matrimonio.

Nathalie Guetta e la fine del matrimonio con Yudiel Sanchez

Nel corso della propria carriera, Nathalie Guetta ha rilasciato alcune interviste in alcuni programmi Rai. Nel 2018, in particolare, nel salotto di Caterina balivo che, all’epoca conduceva la trasmissione “Vieni da me”, si è raccontata a cuore aperto ammettendo di avere il rimpianto per non essere riuscita a diventare moglie e mamma.

“Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice. E una buona amica! Sono una super buona amica… ” – le parole dell’attrice. “Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”, aveva aggiunto.

