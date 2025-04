Si chiama Yudiel Sanchez, l’ex di Nathalie Guetta, la popolare attrice italo-francese che recentemente si è messa in gioco nella nuova edizione del reality game di Pechino Express. La sorella di David Guetta è single da parecchio tempo oramai e proprio nel salotto de “La volta buona” di Caterina Balivo ha confessato di aver definitivamente chiuso con l’amore. La fine del matrimonio con l’ex marito Yudiel Sanchez ha sicuramente segnato la vita dell’attrice che non ha mai nascosto di aver sofferto.

“Ho tanto sofferto quando sono stata lasciata” – ha confessato l’attrice di Don Matteo parlando della fine della relazione con Yudiel, un uomo cubano più giovane di 17 anni. L’attrice, infatti, durante una intervista televisiva ha rivelato di avere un grandissimo rimpianto circa questa relazione: il non essere riuscita ad essere né moglie né madre.

Nathalie Guetta e l’ex marito Yudiel Sanchez: dal matrimonio alla separazione

I rimpianti di Nathalie Guetta sulla fine del matrimonio con l’ex Yudiel Sanchez sono condivisibili da tantissime donne. “Il mio vero rimpianto è quello di non essere moglie e madre” – ha confessato la Natalina di Don Matteo che ha parlato anche del desiderio di diventare mamma. “Volevo un bambino, ma ero talmente concentrata sull’obiettivo che il mio corpo si è irrigidito non permettendomi di restare incinta” – ha confessato l’attrice che nel 2020 ha annunciato la fine dell’amore con l’ex marito Yudiel.

Oggi l’attrice è single e non ha alcun desiderio di vivere e provare nuove emozioni: “i miei coetanei non mi interessano”. In realtà l’attrice ha confessato che due uomini sono il suo cruccio: si tratta di Denzel Washington e John Travolta per cui sarebbe pronta a fare pazzie! “Non li ho mai conosciuti ma voglio che sappiano che mi piacciono da morire!” – ha detto l’attrice lanciando un vero e proprio appello ai due attori di Hollywood!