Yudiel Sanchez, ex marito Nathalie Guetta/ Lei: “mi è dispiaciuto immensamente”

Yudiel Sanchez è l’ex marito di Nathalie Guetta, l’attrice di Don Matteo. La coppia si è conosciuta a Cuba tantissimi anni. Per la precisione nel 2007 Nathalie e Yudiel si sono incontrati per la prima volta e tra i due è scattata la scintilla. Nonostante i 17 anni di differenza d’età, tra i due è nato un forte sentimento che li ha spinti a compiere il grande passo del matrimonio. Un matrimonio voluto e desiderato da entrambi, ma conclusosi pochi anni dopo con la separazione. Un momento sicuramente difficile per l’attrice della fiction di successo “Don Matteo” conosciuta dal grande pubblico anche per essere stata concorrente di Ballando con le Stelle. Non è dato sapere cosa sia successo tra i due, visto che la sorella di David Guetta è da sempre restia a parlare della sua vita privata.

Eppure durante un’intervista televisiva si è lasciata scappare una serie di dichiarazioni sul suo matrimonio e su alcuni rimpianti legati alla sua vita. “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice” – ha detto la Guetta.

La fine del matrimonio tra Yudiel Sanchez e Nathalie Guetta non è stato semplice. Del resto nessuna separazione è mai facile. Proprio l’attrice di Don Matteo parlando della sua vita privata ha dichiarato: “mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però… Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”.

Dal canto suo Yudiel Sanchez non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione. Pochissime, infatti, sono le informazioni sul suo conto visto che non è un personaggio noto né tantomeno fa un lavoro collegato la mondo dello spettacolo.

