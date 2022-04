Yudiel Sanchez, ex marito Nathalie Guetta/ Lei: “Non sono riuscita a fare la moglie”

Yudiel Sanchez è l’ex marito dell’attrice Nathalie Guetta. I due si sono conosciuti a Cuba nel 2007, nonostante la differenza d’età è subito scoccata la scintilla e ben presto hanno deciso di salire all’altare. Il loro matrimonio, però, si è sgretolato dopo tredici anni piuttosto intensi, con Yudiel e Nathalie che hanno firmato la separazione di comune accordo. Lei, in Italia, è diventata famosa per aver interpretato il personaggio della perpetua Natalina, nella serie tv di successo ‘Don Matteo’, ma anche per aver preso parte al programma di Milly Carlucci, ‘Ballando con le Stelle’. Per quanto riguarda la sua storia d’amore con Yudiel Sanchez, non si è mai espressa esplicitamente e non ha spiegato i veri motivi che hanno portata alla rottura.

In un’intervista, tuttavia, Nathalie Guetta aveva riconosciuto di aver “fallito” come moglie. “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice”, le sue parole. “Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però…quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”, aveva detto sconsolata.

Del suo ex compagno Yudiel Sanchez non si hanno molto informazioni, se non il fatto che lui sia più giovane di lei di ben diciassette anni. Di lavoro ha sempre fatto il falegname e a quanto pare continua a farlo in Francia, dove era andato a vivere con la moglie Nathalie dopo il matrimonio.

