Yudiel Sanchez, ex marito Nathalie Guetta/ “Non sono riuscita a essere una moglie”

Yudiel Sanchez è l’ex marito di Nathalie Guetta. L’attrice di Don Matteo ha conosciuto l’ex marito a Cuba nel 2007. Nonostante la differenza di età di ben 17 anni, la coppia si è innamorata e hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio che però si è concluso con una separazione siglata da entrambi nel 2020. L’attrice, conosciuta in Italia per aver interpretato il ruolo della perpetua Natalina nella fiction di Raiuno ‘Don Matteo’ e per aver partecipato al dance show ‘Ballando con le Stelle’, non si è mai pronunciata sui reali motivi che l’hanno portata a terminare il matrimonio.

In un’intervista però l’attrice si è lasciata andare rivelando: “non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice. Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però… Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”.

Chi è Yudiel Sanchez, l’ex marito di Nathalie Guetta

Non è dato sapere molto su Yudiel Sanchez, l’ex marito di Nathalie Guetta. Classe 1975, Yudiel Sanchez è nato a Cuba, paese in cui è nato e cresciuto. Con l’attrice francese è nato un grande amore nonostante tra i due ci siano ben 17 anni di età. Su Yudiel non è dato sapere di più non essendo un personaggio pubblico e avendo vissuto sempre ben lontano dal clamore mediatico. I due si sono amati a lungo, ma nel 2020 hanno deciso di separarsi. Di mestiere è sempre stato un falegname e continua a farlo ancora oggi in Francia. Dal loro matrimonio non è nato nessuno figlio.

L’attrice, sorella di David Guetta, ha poi parlato anche del rapporto con il fratello: “non ci vediamo quasi mai, solo a Natale. Però a Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia “A Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha riservato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo. La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo da secoli, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi. E allora ho detto a David che ci siamo abituati e da qui all’eternità Natale con i sardi”.



