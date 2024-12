Yuki Tsunoda in Red Bull? Con l’addio di Perez alla Red Bull sempre più probabile a seguito di un anno tutt’altro che idilliaco, ci si domanda chi potrebbe essere il compagno di scuderia del campione del mondo Max Verstappen, per il 2025. Due sono le candidature, a cominciare da quella di Yuki Tsunoda, il classe 2000 giapponese, che ha corso nel 2024 con la Racing Bulls, la scuderia “costola” di Red Bulls.

Ad accrescere le possibilità che la seconda guida della scuderia di Max Verstappen possa essere il giovane nipponico, gli ottimi test di ieri sul circuito di Yas Marina, durante i quali proprio Yuki Tsuonda ha potuto salire per la prima volta in carriera sulla vettura campione del mondo piloti. Per Tsunoda è stata un’esperienza assolutamente fantastica e lo stesso, dopo le prove, ha descritto la vettura come “molto diversa” rispetto a quella con cui ha corso quest’anno. I tempi sul giro, come sottolinea Motorsport.com, sono stati irrilevanti, per via dei vari programmi delle vetture in pista, ma in ogni caso il suo lavoro è stato molto prezioso, così come affermato dai tecnici di Red Bull al termine della giornata di test.

YUKI TSUNODA IN RED BULL NEL 2025? LE PAROLE DEL PILOTA

Tsunoda ha spiegato che ha potuto tastare con mano come la RB20 abbia potuto competere ad alto livello, permettendo a Verstappen di ottenere il suo quarto titolo piloti, e lottando con McLaren per quello costruttori (poi andato alla scuderia inglese). Il pilota ha parlato di una “giornata molto proattiva”, e si è detto molto contento per il lavoro svolto, anche se ovviamente c’è ancora molto da imparare.

Il pilota è rimasto inoltre colpito dall’atmosfera piacevole che si è respirata nel garage, anche perchè tutti vedono le vacanze sempre più vicine dopo lunghi mesi in giro sui circuito di tutto il mondo. Tsunoda si era detto fiducioso in vista dei test di Abu Dhabi, convinto che la RB 20 si sarebbe adattata bene alle sue caratteristiche dopo averla testata al simulatore, e alla fine le sue sensazioni sono state confermate anche nella realtà. Ha infatti spiegato di aver guidato una vettura che si adatta perfettamente al suo stile di guida, e si dice convinto che non avrebbe difficoltà ad adattarsi ulteriormente.

YUKI TSUNODA IN RED BULL NEL 2025? COME SONO ANDATI I TEST

Tsunoda ha guidato in maniera costante nei long run, riuscendo a percepire i limiti della sua vettura, trovando molta fiducia nella stessa monoposto. Si è quindi detto estremamente felice, anche per aver fornito informazioni preziose alla scuderia in vista della stagione 2025.

Tsunoda spera ovviamente di poter convincere i vertici del team a concedergli un sedile per il mondiale di Formula 1 2025, ma bisognerà prima di tutto chiarire la situazione Perez, che sembra sempre più vicino all’addio, ed inoltre ci sarà da fare i conti con Lawson, altro talento di casa Red Bull che sarebbe pronto per un posto nella scuderia “madre”. Il responsabile delle prestazioni Ben Waterhouse, ha aggiunto: “Yuki ha fornito un feedback eccellente sui vari test eseguiti sugli pneumatici Pirelli 2025, offrendo preziose informazioni sulle modifiche che verranno introdotte per il prossimo anno”. Staremo a vedere quello che accadrà.