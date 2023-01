Yukihiro Takahashi, com’è morto?/ Batterista Yellow Magic Orchestra aveva un tumore

È morto Yukihiro Takahashi. Grave lutto per il mondo della musica, che si trova a piangere la scomparsa, all’età di soli 70 anni, del co-fondatore, batterista e cantante del gruppo Yellow Magic Orchestra. L’artista, di nazionalità giapponese, si è spento in seguito ad alcune complicazioni legate al tumore al cervello che gli era stato diagnosticato in precedenza, stando a quanto viene riferito dagli organi di stampa del Paese del Sol Levante, sulle cui colonne in queste ore campeggiano la storia di Takahashi e il suo ricordo.

D’altro canto, si è trattato di uno dei musicisti nipponici di maggior talento e, al tempo stesso, anche di maggior successo. Era venuto alla luce nella capitale, Tokyo, nel 1952, per poi debuttare vent’anni più tardi, nel 1972, come batterista della Sadistic Mika Band. Nel lustro successivo si tolse un’altra grande soddisfazione, arrivando a pubblicare il suo primo album da solista dopo lo scioglimento del gruppo, dal titolo “Saravah”.

YUKIHIRO TAKAHASHI, È MORTO IL BATTERISTA DELLA YELLOW MAGIC ORCHESTRA: ECCO CHI ERA

Nel 1978, Yukihiro Takahashi fondò con Ryuichi Sakamoto e Haruomi Hosono la Yellow Magic Orchestra, diventata famosa per l’uso dei sintetizzatori, campionatori, sequencer e drum machine. Come si legge su Adnkronos, “la band di cui Takahashi è stato frontman è stata protagonista della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali, con un profondo e significativo impatto sulla musica elettronica e sulla musica acid house tra gli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90. Nel 1978 il brano ‘Computer Game’ raggiunse la Top 20 del Regno Unito e vendette 400mila copie negli Stati Uniti d’America“.

La Yellow Magic Orchestra di Yukihiro Takahashi, in tutto ha pubblicato otto album, fra i quali figurano “Solid State Survivor” e “Bgm”, oltre a canzoni di successo come “Rydeen”, “Firecracker”, “Tong Poo” e “Technopolis”. Nel 1984 l’attività della YMO si interruppe, anche se non sono mancate le reunion nel corso degli anni,l’ultima delle quali al World Happiness Festival nell’agosto del 2012.











