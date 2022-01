Yukito Kishiro, autore manga Alita/ L’Angelo della battaglia ha conquistato il mondo

Yukito Kishiro è l’autore del manga “Alita l’angelo della battaglia“: un successo mondiale pubblicato in tantissimi numeri. Classe 1967, Yukito Kishiro (木城ゆきと Kishiro Yukito) è nato il 20 marzo a Tokyo. E’ un fumettista giapponese conosciuto in tutto il mondo per essere l’autore del manga Alita l’angelo della battaglia. Il suo talento non passa inosservato: a soli 17 anni vince il titolo di Miglior Nuovo Artista ad un concorso del periodico Shonen Sunday con la storia Kikai. Successivamente, una volta terminati gli studi, comincia a dedicarsi solamente al mondo dei fumetti pubblicando nel 1988 il fumetto horror Kaiyosei con cui conquista critica e pubblico.

La svolta con Kaiyosei spinge il fumettista a pubblicare una serie di storie brevi per le case editrici Shogakukan e Kadokawa Shoten. La consacrazione arriva nel 1900 con “Alita l’angelo della battaglia” che viene pubblicato solo un anno dopo riscontrando un grandissimo successo. Il fumetto viene immediatamente tradotto in lingua inglese per il mercato europeo e americano con il titolo di “Battle Angel Alita”.

Yukito Kishiro: nella sua carriera non c’è solo Alita

Il successo mondiale di “Alita l’angelo della battaglia” trasforma Yukito Kishiro in uno dei fumettisti più famosi. Nella sua carriera però non c’è solo il personaggio di Alita visto che si è occupato anche di Ashen Victor (Haisha) e Aqua Knight. La fama di Alita però non è mai stata superata da nessun altro soggetto dei suoi fumetti. La conferma arriva anche dal cinema che si è interessato al personaggio di Alita realizzandone anche un film diretto da Robert Rodriguez e con la supervisione proprio del creatore ed autore Yukito Kishiro. Ma chi è Alita?

Alita è la cyborg protagonista della storia di Ganmu. L’eroina, nata dalla mente creativa e dalla penna di Yukito Kishiro nel 1990, è stata un successo mondiale spingendo il fumettista a crearne ben 18 numeri!



