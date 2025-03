Cosa sarebbe il Grande Fratello senza le polemiche, ma soprattutto senza le storie d’amore che piacciono tanto al pubblico? Le ship che creano i fandom tossici sembrano aver ormai coperto le storie romantiche che potrebbero durare una volta conclusasi l’avventura televisiva. Sarà questo il caso di Yulia Bruschi e il giovane parrucchiere oppure sono destinati anche loro a lasciarsi lasciando di stucco i fan che li hanno sostenuti finora?

In questi ultimi giorni Giglio si è lasciato andare alle lacrime dopo la lite con Stefania Orlando e ha anche riflettuto sulla sua fresca relazione con la ragazza, che si è interrotta quando lei ha dovuto interrompere il suo percorso nella casa per alcuni guai nella vita reale. “Se dovesse finire sarebbe un’enorme batosta” ha fatto sapere il parrucchiere, perché è chiaramente innamorato di lei.

Yulia Bruschi al centro delle polemiche: c’entra l’ex fidanzato Simone

In pochi ricorderanno quando Simone Costa è entrato nella casa del Grande Fratello, con uno sfregio in viso che ha fatto subito preoccupare tutti, per chiudere la sua relazione con Yulia Bruschi, che gli ha preferito il biondo concorrente, che è ancora in partita e che spera di poter agguantare la finale, anche se la vittoria sembrerebbe essere nelle mani di Zeudi grazie ai fandom che la proteggono. Ebbene la ragazza è tornata al centro delle polemiche perché il suo ex ha raccontato di aver dormito insieme a lei prima che tornasse a ribadire il suo amore verso il concorrente.

Yulia e Giglio (che ha cambiato idea su Helena) quando si ritroveranno di nuovo faccia a faccia avranno tanto di che parlare perché le polemiche non si placano e certe cose devono ancora essere chiarite del tutto. Intanto ha ribadito nella casa che non vede l’ora di uscire per riabbracciarla e che non riesce a credere di quanto il sentimento sia cresciuto in così pochi mesi di conoscenza.