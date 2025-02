Yulia Bruschi, chiarimento in diretta al Grande Fratello dopo gli attacchi subiti?

Luca Giglioli, ormai noto come Giglio, ha trovato nella Casa del Grande Fratello non solo la popolarità ma anche l’amore. La sua fidanzata è Yulia Bruschi, ex concorrente che, come è noto a coloro che hanno seguito il programma, è stata costretta ad abbandonare il programma dopo aver ricevuto una denuncia dall’ex fidanzato Simone. Yulia, continua a seguire Giglio da Casa oltre che a supportarlo dallo studio, dove, durante il suo ultimo intervento, ha lanciato una stoccata a Lorenzo Spolverato.

Una frecciatina che le è costata molto, visto che è finita nel mirino degli attacchi dei fan di Lorenzo e Shaila Gatta. Molti hanno infatti creduto che il suo sia stato un vero e proprio attacco al modello, ma Yulia ha tenuto a chiarire la sua posizione, parlando di parole ‘fraintese’, che desidera anzi meglio spiegare nel corso della nuova puntata del Grande Fratello. “Il mio intento non era né elogiare il suo commento né cosa stava dicendo. Era semplicemente per far capire che se appunto alla base c’è una vera amicizia spesso bisognerebbe essere un po’ più sinceri.”, ha detto su Instagram.

Chi è Yulia Bruschi, fidanzata di Giglio

D’altronde, l’intervento di Yulia arriva anche un po’ in protezione di Giglio, uomo che ha imparato ad amare nella Casa del Grande Fratello, e che desidera vivere anche una volta finito il programma. Ricordiamo che Yulia Naomi Bruschi ha 27 anni ed è nata a L’Avana, Cuba, da padre italiano e madre cubana e lavora nel campo della moda. Nella Casa del Grande Fratello si è fatta conoscere anche per la sua precedente relazione con Simone Costa, lo stesso che ha ‘causato’ il suo addio al programma.