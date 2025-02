Yulia Bruschi, tutto sulla fidanzata di Luca Giglio

Yulia Bruschi è la fidanzata di Luca Giglioli, conosciuto dal pubblico del Grande Fratello come Giglio. Modella ed ex tentatrice di Temptation Island, Yulia ha colpito tutti sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per la bellezza e il carattere forte e determinato. L’amore con Luca Giglio è nato gradualmente dopo una conoscenza approfondita. Dopo il primo bacio, i due non si sono più lasciati unendosi sempre di più fino a dichiarare l’amore davanti a tutti. All’interno della casa, sono sempre stati molto apprezzati come coppia e in tanti immaginavano la presenza di Yulia fino alle fasi finali del reality.

Tuttavia, un problema legale con l’ex fidanzato ha costretto Yulia a lasciare definitivamente la casa dove, però, è già tornata in due occasioni per fare una sorpresa al fidanzato. In occasione della festa di San Valentino, la Bruschi ha avuto modo di riabbracciare il fidanzato a cui ha spiegato di avere dei contatti con l’ex fidanzato per il problema legale. Dopo la sorpresa di Yulia, però, sul web, sono spuntate nuove indiscrezioni in seguito alle quali, potrebbe tornare nella Casa per un nuovo confronto con il fidanzato.

Yulia Bruschi: nuovo incontro con Giglio?

Sempre più innamorato, Giglio non perde occasione per parlare dell’amore che prova per Yulia con cui spera di poter presto iniziare un progetto di vita insieme trasferendosi a Milano. Progetto che condivide anche Yulia che, fuori dalla casa, sta affrontando tanti gossip e pettegolezzi sul proprio conto. Secondo una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano, Simone, ex fidanzato di Yulia, sarebbe stato pizzicato con il cappotto che, secondo i ben informati, sarebbe proprio di Yulia.

La Bruschi, durante la diretta con Alfonso Signorini, ha spiegato di avere rapporti civili con l’ex per provare a risolvere il problema legale che l’ha portata fuori dalla casa. Durante la nuova puntata del reality, tornerà a parlare con Giglio per informarlo della nuova segnalazione’

