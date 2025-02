Yulia Bruschi del Grande Fratello ha tradito Giglio? Impazza il gossip fuori dalla casa di Cinecittà sull’ex concorrente costretta ad abbandonare il gioco dopo essere stata denunciata dall’ex fidanzato Simone Costa. Una situazione molto delicata che ha visto la modella, su consiglio dei legali e della stessa grande macchina del GF, ad uscire dalla casa per seguire da vicino la vicenda. Nonostante Yulia abbia lasciato la casa continua a professore amore verso Giglio, il parrucchiere toscano conosciuto all’interno del gioco anche se c’è chi ci vocifera ben altro.

Qualche settimana fa è stato proprio Alfonso Signorini a mostrare alla stessa Yulia in studio e a Giglio nella casa un video in cui si vedeva la ex gieffina durante la notte di Capodanno ballare con un ex tentatore di Temptation Island. I due nel filmato erano molto complici e vicini al punto da avvicinarsi così tanto che in molti hanno parlato di un bacio tra i due. In diretta la ex gieffina ha smentito la cosa per poi mentire su una segnalazione fatta presenza da Signorini.

Yulia Bruschi ha tradito Giglio del Grande Fratello con l’ex Simone?

Durante la puntata, Alfonso Signorini rivolgendosi a Yulia Bruschi fa presente di aver ricevuto in privato su Instagram dei messaggi di diverse persone che segnalavano di aver visto la bella modella a cena fuori con l’ex fidanzato Simone. Yulia ha prontamente smentito la cosa precisando a gran voce di vedere l’ex fidanzato solo in presenza dei suoi legali. Pochi giorni dopo Yulia ha confessato di aver mentito e che quella sera in pizzeria ci è andata con l’ex compagno, ma solo su suggerimento dei suoi avvocati che le hanno consigliato di instaurare un rapporto più sereno.

Intanto fuori dalla casa è arrivata una nuova segnalazione sempre su Yulia: la ex concorrente del GF è stata avvistata nuovamente a cena con l’ex Simone, ma non finisce qui visto che una fonte molto vicina alla coppia avrebbe rivelato che i due hanno passato anche la notte insieme. Qual è la verità? Yulia ha davvero tradito Giglio a cui ha giurato amore poche puntate fa?