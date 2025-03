L’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda soltanto lunedì ha visto delle eliminazioni illustri che hanno lasciato a bocca asciutta i loro rispettivi fan: si sta parlando di Javier Martinez (che ha lasciato sola Helena), Shaila Gatta (addio a Lorenzo) e infine Giglio, che ha potuto riabbracciare Yulia Bruschi, anche se non subito in puntata, dato che era impossibilita per un non meglio specificato evento.

Mariavittoria sbotta al Grande Fratello: "Liberateci dalle gabbie”/ L’appello disperato: tattica o crisi?

Appena terminata la puntata il parrucchiere ha incontrato la sua fidanzata dopo mesi di permanenza nella casa e hanno anche fatto un video insieme ad altri concorrenti. Sono apparsi affiatati e felici di essere insieme. Inoltre c’è stata una serie di scatti che li mostrano sempre sorridenti e complici durante la presentazione del nuovo libro di Luca Calvani, che avrà scritto alla velocità della luce dato che ha passato mesi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato nella finale del Grande Fratello?/ Non lo segue su Instagram: è caos!

Yulia Bruschi felice con Giglio: il suo ex Simone fa parte del suo passato?

Le indiscrezioni e le voci di corridoio si sono sprecate a proposito di Yulia Bruschi e del suo ex fidanzato Simone Costa: si parlava di un ritorno di fiamma, di foto scattate e rubate, ma poi non c’è stata alcuna conferma da parte di lei. Lui, però, lo scorso mese ha confidato a Nuovo Tv che erano tornati a dormire insieme. Peccato che non ci sia stato alcun tipo di confronto nella casa del Grande Fratello.

Ora Giglio e Yulia sembrano felici e pronti a viversi la loro storia d’amore, anche se non sarà facile costruire tutto subito perché comunque mesi e mesi chiusi in una casa possono mettere in difficoltà il più solare dei caratteri. E alla fine chi vincerà l’attuale edizione? C’è chi scommette su Zeudi Di Palma, ma attenzione a Helena Prestes che è riuscita ad agguantare la finale.

Zeudi Di Palma e il rapporto con Helena al Grande Fratello/ "Pensa che io sia il riflesso della sua luce"