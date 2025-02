Yulia Bruschi e Luca Giglio: nuova indiscrezione bomba su di lei

Da circa due mesi, la storia d’amore tra Yulia Bruschi e Luca Giglio sta affrontando la prova della lontananza. Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello, i due sono stati costretti a separarsi: se Giglio, infatti, è ancora nella Casa,, Yulia è stata costretta ad abbandonare il reality per un problema legale con l’ex fidanzato Simone. Nelle scorse settimane, Yulia è così finita al centro del gossip per alcune segnalazioni. La prima è stata pubblicata da Alessandro Rosica che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video risalente alla notte di Capodanno in cui Yulia si divertiva amici tra i quali un ex tentatore di Temptation Island.

Durante un confronto con Giglio, Yulia ha raccontato tutto spiegandogli, inoltre, di aver riallacciato i rapporti con il suo ex fidanzato Simone per questioni legali. “I nostri avvocati ci hanno consigliato di avere buoni rapporti“, ha detto Yulia sulla quale, oggi, è piombata una nuova indiscrezione.

Yulia Bruschi: il presunto scoop di Grazia Sambruna

Grazia Sambruna nel programma 361 Lounge ha parlato della storia tra Yulia e Giglio soffermandosi, tuttavia, su quello che starebbe accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello. Secondo quanto rivelato da Grazia Sambruna, Yulia dormirebbe con l’ex fidanzato. “Un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio una cosa e questo uccellino è una fonte molto, molto certa, che lei in questo periodo non solo sta andando in pizzerie con il suo ex fidanzato Simone, ma che ci dorma anche insieme! Eh sì me l’hanno detto e non è solo una volta, è successo più volte”, le parole di Grazia Sambruna.

“Gli avvocati di entrambe le parti hanno consigliato ai due ex di esser in buoni rapporti, ma i rapporti sono fin troppo buoni. Erano uscite delle foto in pizzeria sulle quali lei aveva mentito per poi dire ‘no è vero, siamo andati a cena, ma gli avvocati ci hanno consigliato di avere rapporti civili’. Bene, ma adesso stiamo esagerando perché lei e Simone dormono insieme! La mia fonte è certa e lo ripeto“, ha concluso.