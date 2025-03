Non è certo una novità che l’esperienza al Grande Fratello possa essere un terreno favorevole per la nascita di amori, talvolta duraturi altre volte effimeri. E’ questo il caso, per l’edizione attuale del Grande Fratello, di Giglio – alias Luca Giglioli – e Yulia Bruschi che nel corso del cammino nel reality hanno dato vita ad un’intesa sempre più condita da sentimenti importanti. Piccolo ‘intoppo’ per la liaison è stata l’uscita della concorrente che, prima del parrucchiere, ha dovuto salutare la Casa più spiata d’Italia attendendo dunque all’esterno il momento per abbracciare nuovamente la sua dolce metà conosciuta nel reality.

Finalisti Grande Fratello: chi sono?/ Chiara Cainelli e Mariavittoria pronte a beffare tutti

Ma non solo l’uscita anticipata; c’è anche un’altra questione – decisamente più delicata – che ha messo a repentaglio l’amore appena nato tra Giglio e la fidanzata Yulia Bruschi. Nel corso delle ultime settimane sono infatti emersi alcuni rumor a proposito di un possibile ritorno di fiamma tra l’ex concorrente del Grande Fratello e il suo ex fidanzato, Simone Costa. Nello specifico, sarebbe anche emersa una foto che racconta di un incontro tra i due; una circostanza che ha alimentato non poco lo scetticismo dei fan a proposito di un possibile seguito della liaison con Giglio, ancora nel reality.

Chi sono Annalisa e Filippo, genitori Giglio al Grande Fratello/ La passione in comune con il fratello Andrea

Yulia Bruschi, fidanzata di Giglio al Grande Fratello: spazzati via i dubbi sul ‘tradimento’

La verità, però, è un’altra; Yulia Bruschi ha scelto Giglio e con Simone Costa – suo ex fidanzato – sarebbe stato tutto frainteso dagli occhi indiscreti del gossip. E’ lei stessa ad averlo chiarito qualche settimana fa quando in realtà era atteso un confronto proprio con Giglio al Grande Fratello. Tra i due c’è un processo in corso e la giovane ha spiegato come l’incontro con l’ex fidanzato fosse rivolto proprio a distendere la tensione già elevata tra loro in vista dello ‘scontro’ in tribunale: “Ho peccato di ingenuità, il mio intento era in buona fede”.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello?/ I "fandom" e non solo: gli indizi che potrebbero condannarla

Yulia Bruschi – fidanzata di Giglio al Grande Fratello – ha dunque spazzato via ogni dubbio affermando con fierezza di aver scelto proprio Luca Giglioli e che: “Non c’è nessun ritorno di fiamma con il mio ex fidanzato”. Dunque, sicuramente non vedrà l’ora di abbracciare nuovamente la sua dolce metà incontrata lungo il corso dell’esperienza nel reality.