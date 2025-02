Yulia Bruschi è tornata insieme al suo ex Simone Costa dopo il Grande Fratello? Nuove foto sembrano incastrarla

Nella Casa del Grande Fratello è in arrivo una vera e propria doccia fredda per Giglio, che riguarda la sua fidanzata Yulia Bruschi. Da giorni ormai si parla di un presunto riavvicinamento tra l’ex gieffina e il suo ex fidanzato Simone Costa, notizia che ha spiazzato tutti, visto che il motivo per il quale Yulia è stata costretta ad abbandonare la Casa è proprio una denuncia ricevuta da lui. Eppure, pare che i rapporti tra i due, fuori, siano sereni, anche se è stato lo stesso Simone a rivelare che ci sarebbe molto più di questo.

L’uomo ha ammesso di aver addirittura dormito insieme dopo l’uscita di Yulia dalla Casa del Grande Fratello, cosa che però l’ex gieffina ha smentito, dichiarando di averlo visto “solo in contesti legali e sempre alla presenza del mio avvocato”. Le due versioni, insomma, non combaciano, ma a fare chiarezza sull’intricata vicenda arrivano oggi delle foto pubblicate dal settimanale CHI.

Yulia ha tradito Giglio? Il confronto in diretta al Grande Fratello

Le immagini in questione mostrano Yulia e Simone insieme fuori dal ristorante di lui mentre si abbracciano affettuosamente. Insieme, poi, visitano una concessionaria. E non è finita qui, perché in queste foto si vede ancora l’uomo che poggia il tanto discusso anello regalato a Yulia sulle corna di un cervo. Un gesto, questo, che molti hanno inteso come una frecciatina a Giglio. E il gieffino in questione, di tutta questa vicenda, non sa alcunché, ma scoprirà tutto nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, durante la quale ci sarà anche un confronto con la fidanzata Yulia. Come spiegherà queste foto inequivocabili? Quali saranno le sue motivazioni? E, soprattutto, come reagirà Giglio?

