Yulia Bruschi, avvicinamento con un ex volto di Temptation Island?

Mentre il suo Giglio prosegue l’avventura nella casa del Grande Fratello, Yulia Bruschi si gode la vita fuori dal reality di Canale Cinque e avrebbe del clamoroso il retroscena spuntato a galla nelle scorse ore, portato alla luce da Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, che si è espresso su quanto accaduto. Yulia Bruschi sarebbe stata avvistata in dolce compagnia e non ovviamente di Luca Giglioli, ancora impegnato nella casa del Grande Fratello e speranzoso di godersi la sua esperienza una volta concluso il cammino nel programma Mediaset:

“Vorrei fare alcune segnalazioni per quanto riguarda l’ex concorrente del Grande Fratello Julia Bruschi, la quale è stata avvistata presso il locale Ne cere b di Leee (da diverse persone) nella notte di capodanno, avvinghiata ad un ragazzo che non era di certo il suo (Giglio, attuale concorrente)” ha svelato Rosica ricostruendo l’accaduto. Alla serata in questione avrebbero presenziato anche Federica Petagna e il nuovo fidanzato Federico Tediosi, entrambi ex gieffini.

Yulia Bruschi e Giglio, amore già al capolinea?

Giglio verrà informato dell’accaduto dentro la casa del Grande Fratello? Ovviamente Luca Giglioli è all’oscuro di tutto e se tale indiscrezioni dovesse rivelarsi fondata, potrebbe portare quantomeno a una richiesta di spiegazione del gieffino alla sua Yulia Bruschi, che come ricorderete è uscita dalla casa del Grande Fratello dopo una delicata questione legale con l’ex fidanzato, che ha sporto denuncia contro la lucchese.

Sempre Alessandro Rosica ha fornito ulteriori dettagli riguardo all’incontro che Yulia Bruschi avrebbe avuto in discoteca con un ex volto di Temptation Island: “Durante questa serata tra i due ci sono stati diversi avvicinamenti (tra cui baci), Le testimonianze che vi allego lasciano intendere con chiarezza le intenzione dell’ex concorrente. Alla serata erano presenti anche gli ex concorrenti: Federica Petagna, Stefano Tediosi” si legge nel messaggio divulgato dall’esperto di gossip che potrebbe risultare pesante nella futura storia tra Giglio e Yulia Bruschi.

