Yulia Bruschi di nuovo nel mirino al Grande Fratello. Nelle ultime settimane, l’ex gieffina ha attirato l’attenzione del gossip. Prima, è stata avvistata in un locale mentre ballava in modo ravvicinato con un ex tentatore di Temptation Island. Dopo averne parlato in diretta con Giglio, però, quel gossip si è chiuso rapidamente. Successivamente, è tornato in scena l’ex fidanzato Simone Costa. Dopo aver lasciato la Casa più spiata d’Italia per una causa legale in corso con lui, la giovane toscana è stata paparazzata in un ristorante insieme a Simone. A seguito della diffusione di queste foto, è intervenuta per chiarire di aver riallacciato i rapporti su consiglio di avvocati.

Tuttavia, poco dopo, in un’intervista a NuovoTv, Simone ha dato la sua versione dei fatti. L’uomo ha raccontato che i due avrebbero addirittura dormito insieme, provando così a riprendere la loro storia. Yulia, però, ha di nuovo negato tutto in un lungo comunicato social, accusandolo di averla manipolata e ribadendo di amare Giglio. A questo punto, Simone ha deciso di portare direttamente le prove. Ospite nella puntata di mercoledì, 5 febbraio, del web show 361 Lounge, ha mostrato una dedica scritta da Yulia l’8 febbraio, in cui lei dichiarava di amarlo.

Yulia Bruschi ama l’ex fidanzato Simone Costa? La prova contro l’ex concorrente del Grande Fratello

Nel corso della puntata di 361 Lounge, la giornalista Grazia Sambruna ha mostrato una foto tessera, dove sul retro appare una dedica di Yulia Bruschi per Simone Costa. “C’è scritto ‘8 febbraio 2025, I love you’. Te lo sei scritto da solo Simone?”, ha detto la giornalista. Al che, chiaramente, Simone ha specificato che quella non era assolutamente la sua calligrafia. Dunque, sembra che, fino ad un mese fa, mentre dichiarava in diretta di amare Giglio, Yulia scrivesse dediche romantiche al suo ex fidanzato. Tuttavia, non è chiaro se la scritta sia realmente sua, poiché la ragazza non si è ancora espressa sulla questione.

Successivamente, Simone è tornato a parlare della presunta aggressione subita da Yulia, che ha poi portato al contenzioso legale tra loro. L’uomo ha ammesso di averle dato una leggera spinta, ma ha dichiarato di non ricordare come sia arrivata la polizia, poiché si è ritrovato a terra in una pozza di sangue, rischiando persino di perdere un occhio. Ma com’è nato questo scontro? Secondo quanto raccontato da Simone, Yulia era particolarmente agitata per la sua imminente partecipazione al Grande Fratello e, dopo la sua festa di compleanno, avrebbe perso il controllo, arrivando persino a scagliarsi contro la famiglia di lui.