Yulia Bruschi, il percorso tra alti e bassi al Grande Fratello: l’amore per Giglio e l’ex fidanzato Simone

Dopo soli cinque giorni dalla chiusura ufficiale del Grande Fratello, anche Yulia Bruschi si è fatta sentire sui social, esattamente come i suoi ex “colleghi” della casa più spiata d’Italia. Lei, rimasta popolare nonostante l’eliminazione a metà percorso, ha fatto molto parlare di sè per via della sua relazione con Luca Giglio. Un rapporto tormentato “da fuori” dato che Alfonso Signorini ha tenuto aggiornato il pubblico sulle vicende tra lei e l’ex fidanzato Simone, che a quanto pare si sono rivisti più volte durante il programma.

Oggi tra lei e Giglio sembra andare tutto a gonfie vele, e Yulia Bruschi si è aggiunta alla coda di concorrenti che hanno voluto spendere due parole per spiegare come è andata davvero la loro esperienza nel reality di Canale Cinque. In particolare, la ragazza ha pubblicato un lunghissimo post su Instagram ringraziando tutti per questa fantastica esperienza in televisione: “È stato un percorso ricco di sfide, emozioni, crescita, tanto coraggio, amore e soprattutto, di legami che mi porterò nel cuore per sempre“. Così ha esordito Yulia Bruschi, ringraziando i fan per il supporto anche quando è stata eliminata dal programma.

Yulia Bruschi rompe il silenzio dopo il GF: “Ho colto un concetto…“

“Sono grata per l’opportunità di mettermi alla prova e raccontare un po’ della mia storia“, ha continuato la fidanzata di Giglio, che nel programma si è fatta conoscere soprattutto per la storia d’amore con il parrucchiere e per il fidanzamento finito con l’ex, che di lì a poco sarebbe dovuto diventare suo marito. Infatti, al Grande Fratello aveva annunciato di aver ricevuto un anello costosissimo, che Simone Costa ha poi richiesto indietro visto il flirt continuo tra lei e Giglio. “Ho colto un concetto fondamentale“, spiega Yulia nel suo post, “gli errori sono opportunità di crescita“. E forse così è stato.