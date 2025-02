Yulia Bruschi e il presunto tradimento ai danni di Giglio: il gossip degli ultimi giorni

Negli ultimi giorni è emerso un gossip inerente a una delle coppie formatesi quest’anno al Grande Fratello: Giglio e Yulia Bruschi. La ragazza, in particolare, mentre il fidanzato è ancora nella Casa come concorrente, è finita al centro di un pettegolezzo relativo ad un presunto tradimento ai suoi danni, secondo il quale sarebbe stata pizzicata durante una festa di Capodanno in compagnia di tanti amici e con, al suo fianco, un ex tentatore di Temptation Island, con il quale ci sarebbero stati anche dei baci.

Il pettegolezzo ha ovviamente fatto il giro del web ma è stato prontamente smentito dalla diretta interessata, il caso tiene però banco anche nel reality dal momento che Giglio ne viene informato. Il parrucchiere, rimasto da solo in Salone, viene informato da Alfonso Signorini di un titolo di giornale che riporta la notizia del presunto tradimento subito e, in seguito, il video incriminato che ritrarrebbe Yulia assieme a un ragazzo, senza però che vi siano baci tra i due.

Yulia smentisce e rassicura Giglio al Grande Fratello: “Qui a difenderti“

A prendere parola è Yulia Bruschi, che si prende la scena al centro dello studio al Grande Fratello smentendo categoricamente tale illazione: “Facciamoci una risata, ho già smentito anche sui social. È un piccolo frangente di video che è stato preso in una serata trascorsa con amici e amiche. Ci siamo divertiti, ci siamo abbracciati e fatto gli auguri di buon anno. Hanno preso questo piccolo video per mettere zizzania nel nostro rapporto, per metterci alla prova, ma non ci sono riusciti perché siamo più forti“.

Giglio però ha sin da subito posto il massimo della fiducia nella fidanzata, per questo motivo non crede affatto alla segnalazione emersa sul suo conto: “Sai quanto ti amo e sai quanto mi fido di te, queste cose mi scivolano addosso“. Yulia, poi, gli promette: “Io ti amo, lo sai, sono qui a difendere me, te e il nostro rapporto e non voglio che nessuno ci metta bocca. Tu stai tranquillo che a difenderti qua fuori ci penso io“.