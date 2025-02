I rumor su Yulia Bruschi e il suo ex fidanzato Simone Costa si fanno sempre più insistenti e oramai la storia tra lei e Giglio del Grande Fratello sembra essere proprio al capolinea. Cos’è successo stavolta? A riportare la nuova segnalazione è stato Riccardo Signoretti di NuovoTv, ma facciamo ordine e ripartiamo dall’inizio. Poco tempo fa l’ex inquilina del GF era stata vista in quel di Lucca con Simone Costa nonostante si fossero lasciati dopo accuse e diverbi.

Rosalinda Cannavò attacca Maria Teresa Ruta: "Basta parlare di me al GF"/ "La vita va avanti, anche meno!"

La fonte anonima si era rivolta ad Alfonso Signorini e aveva lanciato l’indiscrezione. Durante la diretta, il conduttore ha chiesto spiegazioni ma Yulia Bruschi ha negato tutto rassicurando Giglio di avere cuore solo e soltanto per lui. Queste sono state le sue parole: “Il mio ex, invece, lo vedo solo in contesti legali e sempre alla presenza del mio avvocato”, ha confessato, “I nostri avvocati ci hanno consigliato di avere buoni rapporti“. Sarà davvero così? A quanto sembra, proprio no. O almeno secondo Simone Costa che ha svelato tutta un’altra storia rispetto a quella che ci aspettavamo.

Helena Prestes e Maria Teresa, confronto al GF: "Perché hai detto quelle cose?"/ "Ora voglio delle risposte"

Simone Costa, le parole su Yulia Bruschi: “Non può più tenere il piede in due scarpe”

L’ex fidanzato Simone Costa è tornato a parlare del suo rapporto con Yulia Bruschi e le sue parole hanno gelato i fan del Grande Fratello, che tanto credono nella storia d’amore tra lei e Giglio. Ecco cos’ha rivelato: “Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme. Lei non può tenere il piede in due scarpe”. I telespettatori si chiedono ora come reagirà il gieffino quando verrà a sapere tutta la verità una volta uscito dalla casa del Grande Fratello. Poi un nuovo rumor da parte di Grazia Sambruna, la quale ha dichiarato che una fonte molto affidabile li ha visti insieme non solo a cena.

Stefania Orlando e Iago Garcia, notte insieme al Grande Fratello/ Tenerezze e confessioni: cos'è successo

Sembra che tutto questo sia successo più e più volte e crolla la scusa degli avvocati che hanno consigliato i buoni rapporti dopo la denuncia. “Bene, ma ora la situazione sta sfuggendo di mano, perché lei e Simone, a quanto pare, dormono insieme! La mia fonte è sicura, e lo ribadisco”. Non ci resta che attendere se Alfonso Signorini dirà qualcosa durante la prossima puntata o se lascerà correre aspettando l’uscita di Luca Giglio dalla casa. In ogni caso, qualcuno sarà nei guai!