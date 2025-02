Yulia Bruschi, sorpresa a Giglio al Grande Fratello: “Sei una persona vera“

Finalmente Giglio ha ricevuto al Grande Fratello la sorpresa che ormai da diverso tempo aspettava con trepidazione: l’incontro con Yulia Bruschi. La coppia ha dovuto separarsi ormai due mesi fa, quando la concorrente è stata costretta ad abbandonare il gioco in seguito alla denuncia ricevuta dall’ex fidanzato Simone. Questa sera, alla vigilia di San Valentino, arriva il dolcissimo incontro in Casa e le parole speciale di Yulia per Giglio.

“Sono mesi che sto aspettando questo momento, sono felicissima di essere qui stasera per te. Sono molto fiera e felice, stai dimostrando tantissime cose: sei una persona vera, genuina. Sei fortissimo e tutto questo te lo meriti“, le parole di Yulia, che poi lo rassicura sulla situazione presente legata alla vicenda che la vede coinvolta: “Non essere preoccupato per me e per la mia situazione, ma stai tranquillo: fuori è tosta, non è semplice, ma io non mollo“.

Yulia Bruschi rassicura Giglio, lui: “Mai titubato di te“

Soffermandosi nuovamente sui rapporti con l’ex fidanzato Simone e sulla vicenda che la vede coinvolta, Yulia Bruschi rassicura Giglio al Grande Fratello: “La situazione sta andando bene, la sto gestendo nel migliore dei modi. Il rapporto con Simone è migliorato, anche su consiglio dei nostri avvocati, perché è giusto mantenere un rapporto civile e farsi la guerra non ha senso”.

Arrivano poi dichiarazioni d’amore per il parrucchiere: “Non c’è bisogno di ribadire quello che siamo: noi due siamo un incontro di anime. Sono felicissima della scelta che ho fatto: mi manchi da morire“. La coppia si lancia poi in un romantico abbraccio, dopo che Giglio è stato ‘sfreezato’ dalla produzione, e lui stesso rassicura la fidanzata sulla totale fiducia che ripone in lei, anche a fronte del recente gossip su un presunto tradimento ai suoi danni: “Sono sempre stato sicuro di noi: mi spiace che tutto quello arrivi a te e non a me“. Rivolgendosi poi a Signorini, Giglio conferma: “Mai titubato di lei. Mi dispiace però che se le prende tutte lei e non io“

