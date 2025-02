Anche se durante le dirette del Grande Fratello vediamo Yulia e Giglio sempre sorridenti mentre si salutano da lontano, da diverso tempo gira la voce di un tradimento da parte della ragazza. Secondo alcuni, l’ex concorrente si sarebbe già rifatta una vita fuori dal reality e questa volta il sospetto ricade ancora sul suo ex fidanzato Simone Costa con il quale era uscita a cena dopo la denuncia. A far uscire la segnalazione è stata Deianira Marzano che sui social ha pubblicato una storia mandata da un follower.

Nella foto si vede il ragazzo che indossa un cappotto e secondo i fan si tratterebbe di quello di Yulia Bruschi, segno che i due sarebbero ritornati insieme. Inutile dire che i telespettatori sui social si sono indignati per il presunto tradimento a Giglio, il quale è estremamente innamorato della ragazza e ad ogni puntata approfitta delle nomination per poterle mandare un bacio da lontano. Ogni tanto Alfonso Signorini le permette di vederla sempre tramite lo schermo, cosa che lo rende molto felice. Per lui sarebbe quindi un durissimo colpo scoprirla con un’altra persona, oltretutto proprio il suo ex fidanzato Simone Costa.

Poco tempo fa è girata un’altra voce da parte di Anna Flocciardi, la quale aveva dichiarato che Yulia si vedeva con un ex tentatore di Temptation Island, tale Edoardo Gullino. I giorni successivi era poi comparso sui social un video a sostegno della sua tesi, in cui si vedeva la fidanzata di Giglio ballare con il ragazzo in modo molto provocante: “Facciamoci una risata…perché se dovessimo dire la verità ci sarebbe poco da ridere” aveva detto a suo tempo la Flocciardi. L’indiscrezione era poi stata riportata anche in puntata al Grande Fratello dove il video è stato mostrato direttamente a Giglio.

In quel momento Tommaso Franchi aveva parlato al posto del diretto interessato dicendo che è sicuro che Yulia non gli avrebbe mai fatto del male. Quando Giglio aveva visto le immagini ha detto di non vedere nulla di male nel ballo della sua fidanzata mentre lei ha dichiarato: “Una serata trascorsa con amici e amiche. (…) Hanno preso un piccolo video per mettere zizzanie nel nostro rapporto, ma non ci sono riusciti. Noi siamo molto più forti“.