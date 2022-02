Yuman, cosa significa il suo nome?/ Unione del nome Yuri Yuri e Human

Cosa significa Yuman e vero nome del cantante

Yuman è tra i 25 big del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ora e qui”. Dopo aver vinto la sezione Nuove Proposte di Sanremo Giovani con il brano “Mille Notti”, il cantautore romano è approdato direttamente tra i big della 72esima edizione del Festival. Ma cosa significa il suo nome? In tanti si domandano cosa si nasconda dietro il suo nome d’arte. Yumen, pseudonimo di Yuri Santos Tavares Carloia, nato da padre capoverdiano, il suo nome è nato dall’unione di Yuri, il suo nome di battesimo, e Human che in inglese significa ‘umano’. Un’associazione che funziona quella del cantautore romano che sul palcoscenico ha conquistato tutti con la sua voce soul.

Yuman e il brano “Ora e qui” al Festival di Sanremo 2022

In gara con il brano “Ora e qui”, il cantautore romano ha raccontato come è nata la canzone dalle pagine di Rockol.it: “la canzone è nata da me e Francesco Cataldo, con un testo in inglese, nel momento in cui stavamo lavorando su diversi brani”. Il brano, nato in lingua inglese, è stato poi tradotto in italiana con la complicità di Tommaso di Giulio.

Proprio Yuman ha spiegato come il brano “Ora e qui”, in gara a Sanremo 2022, sia nato in lingua inglese. “Ora e qui’ è nata in inglese e nel momento in cui ci siamo trovati incasinati con i tempi, e dovevamo sbrigarci, mi serviva una persona affidabile che avesse una bellissima penna e che riuscisse a fare in poco tempo una cosa davvero di qualità e che si adeguasse al brano perfettamente. E Tommaso di Giulio c’è riuscito. Abbiamo fatto questa unione e quando ho cantato la canzone l’ho sentita subito mia” ha detto l’artista a Rockolt.

Durante la serata delle cover, il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo è pronto a cimentarsi con il classico “My Way” di Frank Sinastra accompagnato al piano dalla pianista jazz Rita Marcotulli.

