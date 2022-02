Yuman, finale Sanremo 2022/ “Ora e qui” ha vinto il Premio Enzo Jannacci

Yuman si appresta a vivere la sua prima finale al Festival di Sanremo, dove gareggia con la canzone “Ora e qui”. Intanto, prima dell’atto conclusivo della kermesse canora più celebre e importante d’Italia, per il giovane artista è giunto un prestigioso riconoscimento: ha vinto infatti il Premio Enzo Jannacci – Nuovo Imaie, con un’interpretazione, definita dalla giuria “solida, che ha saputo esaltare la ricercatezza armonica e l’eleganza del brano in gara al Festival”.

Intanto, in merito alla sua partecipazione alla manifestazione musicale in landa matuziana, Yuman ha asserito quanto segue: “Non so perché il soul funzioni così poco in Italia, anche la trap non è poi così nuova. Alla fine per rinnovarsi bisogna pescare i sound del tempo passato”. La posizione attualmente occupata in classifica di certo non è incoraggiante, ma si sa che spesso i brani relegati al fondo delle classifiche di Sanremo sono il preludio a carriere di grande successo. Yuman ne è consapevole: “Noi giovani siamo appena arrivati, per noi è una grande visibilità essere qui. Ricevo feedback importanti e cresco giorno dopo giorno. Mi trovo bene a cantare in italiano”.

YUMAN IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “ORA E QUI”

Yuman, con “Ora e qui”, occupa dopo quattro serate la ventunesima posizione in classifica al Festival di Sanremo 2022, dove precede, nell’ordine, Highsnob e Hu (“Abbi cura di te”), Giusy Ferreri (“Miele”), Ana Mena (“Duecentomila ore”) e Tananai (“Sesso occasionale”). Nella finalissima, il giovane artista cercherà il guizzo per provare a entrare perlomeno nella top 20, che dista soltanto una lunghezza, ma, a prescindere da quello che sarà l’esito del suo tentativo, il ragazzo sa che, continuando a lavorare duramente, le occasioni per ripresentarsi in futuro all'”Ariston” non mancheranno di certo.

D’altro canto, la sua timbrica vocale e il suo retroterra culturale e musicale gli conferiscono tratti unici e peculiari, che lasciano intravedere un avvenire di grande speranza per Yuman, di cui sentiremo sicuramente ancora parlare. Quest’ultimo secondo i bookmakers e, in particolare, Sisal, non conquisterà il Festival (il suo successo paga 150 volte la posta scommessa), mentre il suo ultimo posto è quotato 6.00.

YUMAN: IL POPOLO DEI SOCIAL DICE CHE…

Sui social media, intanto, Yuman sta incontrando numerosi estimatori della sua arte canora, che giudicano positivamente il suo percorso in questo Festival. C’è chi, ad esempio, sin dalla sua esibizione nella prima serata dell’edizione 2022 della kermesse, sostiene che “questa è una canzone di Sanremo 2022! Bel testo, profonda, bella voce, un giovane saggio e talentuoso. Magica atmosfera”.

Non manca, poi, chi lo ha applaudito anche nella serata delle cover, quella di venerdì 4 febbraio 2022, nella quale Yuman ha intonato “My Way” di Frank Sinatra, accompagnato dalla pianista Rita Marcotulli: “Leggo tanti e vado contro corrente. È stato bravissimo a rivisitare in forma jazz una delle canzoni più belle al mondo. Per me promosso, ma son gusti!”. E, ancora: “Yuman merita di più è stato detto? No, perché nel caso lo dico io… Sì, meriti di più”.



