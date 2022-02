Yuman, “Ora e qui” a Sanremo 2022/ Non convince, 23° posto in classifica

Yuman: la prima esibizione a Sanremo 2022

Giovanissimo, classe 1995, fisico da ex-rugbista, Yuman è alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo dopo aver vinto Sanremo Giovani 2021, insieme a Matteo Romano e Tananai. Con una voce graffiante che rimane impressa per la sua anima suol-pop, si è cimentato con l’inglese nei suoi lavori precedenti ed ora ha scelto l’italiano, impressionando tutti positivamente già con il brano “Mille Notti”, con cui ha conquistato il pass per la kermesse. Ed è proprio soul l’atmosfera che Yuman porta sul palco di Sanremo, con “Ora e qui“. Il testo invita a vivere il presente ed esprime il desiderio di cercare nuove emozioni in un momento di passaggio esistenziale. Il giovane artista si è presentato sul palco dell’Ariston con un elegante completo nero di Federico Cina. A fine serata, dopo il voto della sala stampa, Yuman si è classificato al penultimo posto della classifica provvisoria della prima serata ma dopo la seconda crolla in 23° posizione.

Yuman, cosa significa il suo nome?/ Unione del nome Yuri Yuri e Human

Yuman: ai piedi della classifica Sanremo 2022 della Sala Stampa

Sui social in molti si lamentano del basso posizionamento di Yuman: “Comunque meritava decisamente un posto più alto in classifica!”, “Canzone ingiustamente sottovalutata. È nella mia top 3 della prima serata” e “È una canzone complessa, merita di essere ascoltata 3-4 volte e poi vi assicuro che la apprezzerete moltissimo. Ha un timbro di voce spaziale, unico, dategli una chance!”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Altri invece, bocciano il giovane artista: “Per me è no. Ha scambiato la canzone di Sanremo Giovani (che meritava) con quella per la categoria Campioni. Lui ha un vocione, mi ricorda quando andò Sergio Sylvestre, ma la voce non lo valorizza. Potevi fare di più”. Nelle prossime sere Yuman riuscirà a risalire la classifica? Per il giovane artista è stato già un grande traguardo arrivare a Sanremo 2022: “Sanremo è la tappa più importante che potessi immaginare per me, e paradossalmente è un inizio, dentro e fuori”, ha scritto su Instagtam.

Yuman spiega testo canzone Sanremo 2022 "Ora e qui"/ "Cogliere l'attimo e..."

LEGGI ANCHE:

Yuman: "Sanremo 2022? Quel palco è il massimo"/ "Essere moderni significa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA