Yuman, prima di Sanremo c’era il rugby/ L’augurio agli azzurri: “Incrociamo le dita”

Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022 c’è anche Yuman, cantautore 26enne che ha conquistato il primo posto nella sezione giovani, accedendo direttamente a quella in gara all’Ariston. Poco, dunque, conosciamo di questo giovane artista di mamma romana e papà capoverdiano. In pochi ad esempio sanno che il cantante ha un passato da rugbista, avendo giocato con la squadra di rugby a Civita Castellana. Yuri Santos, questo il vero nome di Yuman, ha giovato per sei stagioni, dal 2010 al 2016, ha indossato la maglia rossoblù nel ruolo di pilone e terza centro nell’Amatori e nei Lions Alto Lazio.

È proprio nel ricordo di quei giorni in campo e per l’amore per questo sport che Yuman ha fatto i suoi auguri a Michele Lamaro che domani guiderà gli azzurri del rugby nell’esordio del Torneo 2022.

Yuman, gli auguri del cantante in gara a Sanremo a Michele Lamaro

“Mamma me lo dice sempre, la settimana di Sanremo è bella anche perché non si parla di altro, per un po’ ci si scorda delle cose brutte”, ha detto il capitano azzurro a Yuman in collegamento. Il cantante – che ieri si è esibito in un’affascinante versione di My Way e che, tuttavia, rimane alle ultime posizioni della classifica generale – ha così replicato al capitano Lamaro: “Sanremo è la nazionale dei cantanti, quindi – ha detto Yuman a Lamaro – faccio i miei auguri alla Nazionale di rugby per l’impegno in Francia e incrociamo le dita”.

