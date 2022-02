Yuman/ Significato del nome d’arte, le origini tra Italia e Capo Verde

Yuman, chi è il giovane artista?

Yuman, al secolo Yuri Santos Tavares Carloia, è un giovane cantautore italiano. Ha vinto Sanremo Giovani con il brano “Mille notti”, il suo primo brano in italiano, che gli ha permesso di prendere parte al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ora e qui, con cui si è classificato al ventunesimo. Nato Roma nel 1995 da madre italiana e padre capoverdiano, la carriera musicale di Yuman è iniziata nel 2016 con l’incontro del produttore discografico Francesco Cataldo. Nel 2018 è uscito il suo singolo di debutto “Twelve” e l’anno successivo è stato pubblicato il suo primo album “Naked Thoughts”, anticipato dal brano “Run”. Il nome d’arte Yuman è l’incontro tra il vero nome Yuri e la parola inglese ‘human’, che significa “umano”. Nonostante la giovane età, Yuman è uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso Festival “South By Southwest” (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas.

"Ora e qui" di Yuman/ Significato canzone: "Carpire il presente". Nata in inglese

Yuman: il debutto in italiano a Sanremo Giovani

Sulla scelta di scrivere e cantare principalmente in inglese, Yuman ha spiegato: “Sono sempre riuscito di più ad esternare i miei pensieri e i discorsi in inglese piuttosto che in italiano. Più che alla timidezza, penso all’autocritica perché, in italiano, sei autocritico al mille per mille, è la tua lingua giustamente, sai tutto. Se canti in inglese, invece, in una lingua che non è la tua, non puoi comprenderne bene tutti i meccanismi”, ha detto a Sounds Blog. Il giovane artista ha definito la sua musica un mix tra soul, R&B, pop e folk. A Sanremo 2022 ha realizzato un altro sogno, quello di incontrare Gianni Morandi: “È una persona d’oro e si vede che non è qui per gareggiare, per essere il migliore, ma per viversela“, ha rivelato a Today.

LEGGI ANCHE:

Yuman: "Sono fidanzato"/ "Lei si chiama Lucia, ci siamo conosciuti a San Valentino""ORA E QUI", TESTO E SIGNIFICATO CANZONE DI YUMAN/ "Bisogna sempre cogliere l'attimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA